Auf diese Positionen kommt es bei Barça gegen Wolfsburg besonders an

Beim Finalduell zwischen dem FC Barcelona und dem VfL Wolfsburg trifft sich an diesem Samstag die europäische Elite. Den Unterschied machen dabei Kleinigkeiten - im zentralen Mittelfeld und auf den offensiven Bahnen.

Sveindis Jonsdottir ist alles, aber keine großartige Verteidigerin. Gesagt, oder besser geschrieben, hat das Jonas Eidevall in dieser Woche, im englischen "Guardian". Im gleichen Satz bezeichnete der Arsenal-Trainer die Wolfsburgerin aber als "eine der besten Konterspielerinnen der Welt". Und damit wäre schon ein Knackpunkt des Champions-League-Finals an diesem Samstag (16 Uhr, LIVE! bei kicker) erklärt.

Eidevall muss es wissen, denn Jonsdottir sorgte entscheidend dafür, dass die Wölfinnen im Halbfinale seinen FC Arsenal hinauswarfen. Nun trifft die isländische Linksaußen-Spielerin vermutlich auf Lucy Bronze, selbst immerhin ehemalige Weltfußballerin und eine Instanz auf ihrer Position. Jonsdottir wird mit viel Tempo und hohem Anlaufen versuchen müssen, Bronze in so viele Defensivaufgaben zu verwickeln, dass die ihre Partnerin auf der rechten Bahn offensiv nicht groß unterstützen kann. Diese heißt schließlich Caroline Hansen, eine unterschätzte Schleicherin und entscheidende Spielerin in beiden Halbfinal-Duellen der Katalaninnen mit Chelsea.

Während also Bronze tendenziell eher hinten bleibt, dürfte auf der anderen Seite Barças Linksverteidigerin Fridolina Rolfö als eine verkappte Flügelangreiferin fungieren. Die Schwedin war ihrerzeit beim VfL Wolfsburg (2019 bis 2021) offensiver eingesetzt worden, ihre Stärken liegen darin, die Außenbahn bis zur gegnerischen Grundlinie zu belaufen.

Vielleicht wird Popp etwas übersehen, weil sie in Deutschland spielt. Ex-Weltfußballerin Lucy Bronze

Somit entsteht in Ballbesitz des FCB eine defensive Dreierkette mit Bronze, während die offensive linke Flügelakteurin - vermutlich Salma - als zusätzliche Zehnerin nach innen rutscht, um Rolfö außen Platz zu geben.

Ob Rolfö, Bronze, Hansen und auch die derzeitige Weltfußballerin Alexia Putellas wirklich von Beginn an auflaufen werden, ist noch offen. Schließlich waren alle in jüngerer Vergangenheit verletzt oder krank. "Einige haben es gerade noch so geschafft", sagte Barcelonas Trainer Jonatan Giraldez am Freitag über die Kadernominierung.

Und beim VfL Wolfsburg? Kommt wie immer viel auf Alexandra Popp an - auf wen auch sonst."Popp ist so etwas wie die Talisman-Spielerin für Wolfsburg und für die deutsche Nationalelf", sagte Bronze und offerierte einen interessanten Blick von außen auf die Bundesliga: "Seit vier bis fünf Jahren ist sie eine der besten Spielerinnen der Welt. Vielleicht wird sie etwas übersehen, weil sie in Deutschland spielt."

Barça-Keeperin Panos ist immer mal für einen Bock gut

Popps Kopfballstärke und ihr konsequentes Anlaufen in höchster Linie werden auch im Finale wieder gebraucht, zumal die spanische Keeperin Sandra Panos immer mal für einen Bock gut ist. Halbherziges Pressing wird Wolfsburg nicht weiterbringen, gegen die Ballsicherheit von Barça benötigt die Elf von Tommy Stroot vollen Laufeinsatz und eine Prise Risiko.

Svenja Huth, die rechts offensiv auflaufen dürfte, wird gegen Rolfö viel mit nach hinten arbeiten müssen, das zählt aber - anders als bei Jonsdottir - ohnehin zu ihren Stärken. In katalanischen Druckphasen werden die Wölfinnen hinten mit Huth situativ eine Fünferkette formieren, Lynn Wilms rückt in diesem Fall nach innen.

In der Zentrale des Spielfelds wird es besonders interessant: Bei Barcelona besteht das extrem ballsichere, elegante Dreier-Mittelfeld, das fast immer eine Lösung findet, aus der in dieser CL-Saison überragenden Aitana, aus Keira Walsh, der teuersten Spielerin der Welt, - und alternativ aus Patri oder Alexia Putellas.

"Das wird ein spannender Kampf der Sechser-Stile", sagt Bronze mit Blick auf Wolfsburgs Lena Oberdorf, die ihre Rolle spürbar rustikaler ausfüllt, und Nebenfrau Jill Roord. Wer behält dort die Oberhand? Das wird auch den Ausgang der Partie mitentscheiden.