CL-Halbfinale bleibt offen: Wolfsburgs Frauen verspielen 2:0 gegen Arsenal

Der VfL Wolfsburg hat es verpasst, sich im Champions-League-Halbfinale eine gute Ausgangssituation zu verschaffen. Im Hinspiel gegen Arsenal verspielten die Wölfinnen ein 2:0.

VfL-Coach Tommy Stroot veränderte seine Startelf nach der gelungenen Generalprobe beim 3:0-Sieg in Duisburg auf fünf Positionen: Frohms, Wilms, Oberdorf, Huth und Jonsdottir kamen für Weiß, Wedemeyer, Demann, Waßmuth und Blomqvist.

Arsenals Trainer Jonas Eidevall, mit seinen Akteurinnen in der Liga 0:1 bei ManUnited unterlegen, nahm derweil drei Änderungen vor. Die schwer am Knie verletzte Williamson, Kühl und Wienrother verließen die Anfangsformation, dafür begannen McCabe, Catley und Beattie.

Jonsdottir bestraft Arsenals Aussetzer

Zu Beginn gab es zwischen den durchgewirbelten Gastgeberinnen und dem personell gebeutelten Vertreter aus England ein Abtasten. Beide Seiten wollten den ersten Fehler vermeiden und scheuten das Risiko. Erst eine starke Aktion Jonsdottirs brachte die erste gute Gelegenheit, die Pajor zur Führung vollendete (19.). Ein Wirkungstreffer, nach dem sich die Engländerinnen in Person von Rafaelle das zweite Gegentor durch Jonsdottir halb selbst ins Netz legten (24.).

Gegen merklich verunsicherte Gäste fehlte es Wolfsburg dann jedoch an Konsequenz. Das Spiel wurde erst fahriger, dann kam Arsenal wieder zurück - und wie: Maanum zwang Frohms zu einer ersten Parade (44.), die folgende Ecke unterschätzte Oberdorf, sodass Rafaelle ihren kapitalen Bock vor dem 0:2 wiedergutmachen und den 2:1-Halbzeitstand erzielen konnte (45.).

VfL dominant, Arsenal eiskalt

Ein Gegentreffer, der den VfL anzustacheln schien, der nach Wiederbeginn dominant auftrat und Arsenal einschnürte. Viele vielversprechende Momente blieben aber ungenutzt. Stattdessen gab es beim letzten oder vorletzten Pass immer wieder Ungenauigkeiten, nach denen die Gunners ebenso ertraglos kontern konnten.

Allerdings war den Gegenstößen der Engländerinnen die Zielstrebigkeit anzumerken, die man bei Wolfsburg im letzten Drittel erfolglos suchte. So auch in der 69. Minute, als Wubben-Moy Pelova mustergültig in Szene setzte, die Blackstenius den Ausgleich auf dem Silbertablett servierte (69.).

Für die Gastgeberinnen ein bitteres Gegentor, auf das zunächst keine passende Antwort gelang. Erst in den Schlussminuten gingen die Wölfinnen nochmal auf das dritte Tor. Roord verpasste das lange Eck jedoch knapp (81.), Jonsdottir wurde noch entscheidend gestört (84.). Es blieb daher beim 2:2.

Weiter geht es für beide Teams im Rückspiel im Emirates. Am 1. Mai entscheidet sich ab 18.45 Uhr, wer es in das Finale der Königsklasse schafft.