Auf der Couch? Wie Köln schon am 32. Spieltag absteigen kann

Steht am Sonntag schon der zweite direkte Bundesliga-Absteiger fest? Die Ausgangslage für den 1. FC Köln vor dem 32. Spieltag.

Seit Monaten droht dem 1. FC Köln der bereits siebte Abstieg aus der Bundesliga, an diesem Wochenende könnte er rechnerisch erstmals feststehen. Vor dem Heimspiel gegen den SC Freiburg am Samstagabend (18.30 Uhr) liegt der Bundesliga-Vorletzte fünf Punkte hinter dem 1. FSV Mainz 05 und dem Relegationsplatz sowie sieben hinter dem VfL Bochum und dem punktgleichen 1. FC Union Berlin, die derzeit die ersten Nicht-Abstiegsplätze belegen.

Vor dem 32. Spieltag ergeben sich daraus für die Kölner drei Szenarien:

Bei einem Sieg gegen Freiburg erhält der FC definitiv noch eine weitere Chance, sich zu retten. Abhängig davon, wie am Sonntag Union im direkten Duell mit Bochum (15.30 Uhr) und die Mainzer beim 1. FC Heidenheim (19.30 Uhr, alle LIVE! bei kicker) spielen, betrüge der Rückstand auf den Relegationsplatz dann weiterhin fünf, vier, drei oder nur noch zwei Punkte.

Bei einem Remis gegen Freiburg drohen die Kölner am Sonntag abzusteigen - auf der Couch. Dazu müssten sich Union und Bochum unentschieden trennen und Mainz in Heidenheim gewinnen. Gibt es bei einem Mainzer Dreier einen Sieger an der Alten Försterei, gäbe es bei dann sechs Punkten Rückstand noch eine Resthoffnung, auch wenn die Kölner Tordifferenz (-30) aktuell die schlechteste, wenn man den feststehenden Absteiger Darmstadt 98 außer Acht lässt.

Bei einer Niederlage gegen Freiburg wäre das FC-Schicksal besiegelt, wenn am Tag danach Mainz in Heidenheim gewinnt. Unions Spiel gegen Bochum ist in diesem Szenario nicht mehr relevant. Holt der FSV nur einen Punkt, hätten die Kölner bei sechs Punkten Rückstand und einer um mindestens 14 Tore schlechteren Tordifferenz noch sehr theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

Für eine Mannschaft, die in 31 Spielen nur dreimal gewann, ist die Ausgangslage also ziemlich katastrophal. 1998 war der FC erstmals aus der Bundesliga abgestiegen, seitdem so oft wie kein anderer Klub in der Drei-Punkte-Ära.