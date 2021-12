Auch Werder darf vor mehr als 15.000 Fans spielen

Wie in Hamburg dürfen auch in Bremen am Wochenende mehr als die maximal 15.000 Zuschauer ins Stadion kommen, die die Bundes-Länder-Runde am Donnerstag eigentlich beschlossen hatte. Der Beschluss sei so kurzfristig für den SVW nicht umsetzbar.

Gegen Schalke herrschte im Weserstadion eine tolle Atmosphäre, gegen Aue dürfen 27.000 Zuschauer ins Stadion. imago images/Joachim Sielski