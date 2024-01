Auch Trapp schwärmt von Nkounkou: "Unfassbar"

Ein junger Franzose weckt bei der Eintracht Erinnerungen an Filip Kostic. Und die Lektion von Trainer Toppmöller scheint prompt gefruchtet zu haben.

Vor einer Woche, beim 2:5 im Test gegen Freiburg, wartete Niels Nkounkou (23) noch mit der ganzen Bandbreite seiner Charakteristika auf: Der sehenswerten Flanke zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung durch Robin Koch, aber auch zwei individuellen Stellungsfehlern im Defensivverhalten, die der Gegner prompt zu zwei Treffern nutzte. "Gut, dass es jetzt im Testspiel passiert ist", beschwichtigte Trainer Dino Toppmöller prompt und schlussfolgerte: Am Abwehrverhalten müsse, werde und könne man mit dem jungen Franzosen noch erfolgreich arbeiten. Gesagt, getan: Beim 1:0 in Leipzig legte Nkounkou erneut mustergültig zur Führung auf, diesmal für Ansgar Knauff - und präsentierte sich zugleich auch im Rückwärtsgang stabil.

"Niels hat deutlich besser verteidigt", stellte Toppmöller nach Abpfiff erfreut fest, "bei ihm geht es immer um den Fokus, die Aufmerksamkeit über 90 Minuten." Außerdem liegt nahe: Nkounkou dürfte davon profitieren, wenn er - wie in Leipzig - als Schienenspieler vor einer Dreierkette zum Einsatz kommt. Statt, wie gegen Freiburg, als Linksverteidiger in einer Viererkette. Seine Hereingaben mit dem feinen linken Fuß werden offensiv derweil zu einer immer gefährlicheren Waffe.

"Er hat jetzt schon das eine oder andere Spiel mit einem Impact für uns absolviert", formuliert Toppmöller relativ nüchtern. Während der herausragende Keeper Kevin Trapp über die Vorbereitung des Siegtreffers in Leipzig schwärmt: "Die Flanke von Niels war unfassbar. Er hat einen super linken Fuß, eine unheimliche Schnelligkeit, ist sehr mutig."

Vergleich mit Kostic? "Ich hoffe, er hinterlässt eigene Fußstapfen"

Im letzten Spiel 2023 nach 77 Minuten für den verletzten Philipp Max eingewechselt, bereitete Nkounkou schon gegen Gladbach gleich beide Treffer zum 2:1-Sieg vor, lieferte somit jetzt insgesamt seinen dritten Pflichtspiel-Assist in Serie. "Niels spielt den Ball super vorne rein, so haben wir es auch im Training oft geübt", bedankte sich Torschütze Knauff, "da musste ich den Ball nur noch reinschieben." Dass Nkounkou bei diversen Beobachtern in Frankfurt Erinnerungen an Filip Kostic weckt, liegt auf der Hand. "Beide haben einen super linken Fuß und ähnliche Stärken aus dem Spiel heraus", bestätigt Trapp, "aber ich will Niels nicht mit Filip vergleichen. Ich hoffe, dass er seine eigenen Fußstapfen hinterlässt." Der Anfang ist allemal gemacht.