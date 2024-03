Auch Selke setzt aus - Finkgräfe reist ab

In Südspanien will sich der 1. FC Köln eigentlich auf den Saisonendspurt bestmöglich vorbereiten. Doch die Personalsorgen nehmen kein Ende.

Aus dem Trainingslager des 1. FC Köln in Algorfa (Spanien) berichtet Jim Decker

Es hatte sich bereits abgezeichnet, am Mittwochmorgen gab es Gewissheit: Mit Max Finkgräfe muss sich der 1. FC Köln um den nächsten Spieler Sorgen machen. Der 19-Jährige hatte im Trainingslager in Algorfa keine Trainingseinheit absolvieren können, weil ihn Rückenbeschwerden plagen. Nun reist Finkgräfe aus Spanien zurück nach Köln, um sich dort weitergehend untersuchen zu lassen.

Ebenfalls nicht mit auf dem Platz war Davie Selke: Der verletzungsgeplagte Mittelstürmer sei leicht erkältet, teilte der Verein mit. Linton Maina und Dejan Ljubicic, die zuvor krank gewesen waren, arbeiteten erstmals wieder individuell.

Applaus für Waldschmidt

Die Verletzungssorgen der Kölner reißen damit nicht ab, dabei wollte Trainer Timo Schultz eigentlich mit einer eingeschworenen Gemeinschaft an der Trendwende für den Klassenerhalt arbeiten. Immerhin gab es auch hoffnungsvolle Nachrichten zu vermelden: Luca Waldschmidt mischte wieder voll mit und wurde von seinen Kollegen mit Applaus empfangen. Auch Kapitän Florian Kainz, der wegen der Geburt seines Kindes nachgereist war, konnte wieder vollständig mitmischen.

Beim Testspiel zum Abschluss des Trainingslagers am Freitag (16.30 Uhr) gegen den isländischen Klub Breidablik Kopavogur dürfte Schultz allerdings trotzdem eine etwas andere Elf aufbieten als die, auf die er beim ersten Spiel nach der Länderspielpause am Ostersonntag gegen den FC Augsburg setzen will.