Auch Ouwejan fällt bis Jahresende aus

Die Befürchtung einer Innenbandverletzung hat sich bestätigt: Thomas Ouwejan steht dem FC Schalke dieses Jahr nicht mehr zur Verfügung. Auf fünf andere Spieler trifft das bisher zu.

Die Abwehrsorgen auf Schalke haben sich weiter vergrößert. Mit Defensivspieler Thomas Ouwejan fällt nun schon der fünfte Verteidiger bis Jahresende aus. Ein weiterer Langzeitverletzter ist Offensivdribbler Rodrigo Zalazar (Mittelfußbruch).

Ouwejan hat sich am Sonntag bei der 0:2-Niederlage im Heimspiel gegen den SC Freiburg am Innenband des linken Knies verletzt. Der entscheidende Moment ereignete sich bereits in der Anfangsphase der Partie. Hier wurde das Knie in einer Aktion "etwas überdehnt", erklärte der Linksverteidiger anschließend. Er versuchte noch, auf die Zähne zu beißen, nach 33 Minuten setzte sich aber die Erkenntnis durch, dass es für den Niederländer nicht mehr weitergehen kann. Er wurde noch vor der Pause ausgewechselt.

Der neue Trainer Thomas Reis hatte nicht Tobias Mohr für Ouwejan ins Spiel gebracht, sondern Kerim Calhanoglu, der bis dahin nur zwei Kurzeinsätze aus der Frühphase der Saison vorweisen konnte. Auf Calhanoglus Konto ging dann auch die erste und lange Zeit einzige Torchance gegen Freiburg, später folgte allerdings eine unglückliche Aktion: Calhanoglu verursachte den Foulelfmeter, den die Breisgauer dankend annahmen - mit Vincenzo Grifos Treffer zum 2:0 war die Partie gelaufen.

Fünf Spieler stehen 2022 nicht mehr zur Verfügung

Bis zum Jahresende stehen dem FC Schalke auch die Innenverteidiger Leo Greiml (Meniskus-OP), Marcin Kaminski (Schnittwunde an der Wade), Ibrahima Cissé (Muskelverletzung) und Sepp van den Berg (Bänderverletzung) nicht mehr zur Verfügung. Bis zur WM-Pause spielt der Tabellenletzte noch in Bremen (Samstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) sowie innerhalb von vier Tagen zweimal zu Hause: erst gegen Mainz 05, dann gegen den FC Bayern.

Der Ausfall Ouwejans trifft die Königsblauen auch deshalb schwer, weil ihr Aufstiegsheld nicht nur defensiv eine Säule in dieser Mannschaft darstellt, sondern sich auch offensiv gefährlich mit einbringen kann. Vor allem seine scharfen Standards gelten als Waffe.

In der Aufstiegssaison spielte sich Ouwejan, der drei Tore selbst erzielte, besonders als Vorbereiter in den Vordergrund. Achtmal legte er einen Ball entscheidend auf, das wurde seinerzeit nur von Marius Bülter getoppt. Der Angreifer hatte 13 Vorlagen gegeben.

Toni Lieto