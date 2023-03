Auch in Fürth außen vor: Keine Chance für Hannovers Ondoua

Vor dem Gastspiel am Sonntag in Fürth sucht Hannovers Coach Stefan Leitl nach einem Sechser. Fest steht nur, dass die Lösung nicht Gael Ondoua heißen wird.

Die sportliche Lage ist bescheiden. Hannover 96 hat in diesem Jahr noch kein Spiel gewonnen und erst einen einzigen Zähler aus den ersten fünf Liga-Spielen 2023 geholt. "Wir können es uns als Hannover 96 nicht erlauben, sechs Spiele in Folge nicht zu gewinnen. Das geht einfach nicht", sagt Trainer Stefan Leitl vor der Auswärtspartie am Sonntag bei Greuther Fürth.

Ausgerechnet bei Leitls Ex-Klub soll die Wende gelingen. "Ein brutal schweres Spiel", weiß der Trainer, der dreieinhalb Jahre in Fürth tätig war und im Sommer 2022 nach Hannover wechselte. Dort erlebte Leitl mit 96 eine gute Hinrunde, die der Traditionsklub auf Platz 5 abschloss. Nach der XXL-Winterpause ist der Zauber der ersten 17 Saisonspiele aber verflogen. Nur in Regensburg konnte 96 einen Punkt ergattern. Am Sonntag unterlagen die Hannoveraner daheim mit 1:2 gegen Aufsteiger 1. FC Magdeburg. "Was uns verfolgt, sind die individuellen Patzer", erzählt der Coach.

Hinzu kommen überflüssige Sperren: Fabian Kunze muss nach seiner unnötigen Gelb-Roten Karte gegen Magdeburg nun in Fürth auf der Tribüne sitzen. Der Sechser ist für seine rustikale Spielweise bekannt. Die Alternativen für Kunze im defensiven Mittelfeld sind zwar vorhanden, aber an der Qualität bestehen Zweifel. Weder Enzo Leopold noch Max Besuschkow konnten im Saisonverlauf überzeugen. Und Sebastian Ernst, der gegen Magdeburg auf der Doppelsechs neben Kunze zum Einsatz kam, ist eigentlich auf der 8 oder 10 zu Hause.

Leitl: "Haben Spieler, mit denen wir in die Zukunft gehen wollen"

Trotzdem wird Ernst in Magdeburg wieder auf der 6 auflaufen müssen. Auf seinen Nebenmann darf er noch gespannt sein. Klar ist aber: Gael Ondoua wird es nicht sein. Der Nationalspieler und WM-Teilnehmer Kameruns spielt in Leitls Planungen weiterhin keine Rolle. "Wir gehen den Weg konsequent weiter", sagt der Coach. Bedeutet: Keine Chance für Ondoua! "Das ist seit sechs Monaten offen mit dem Spieler und seinem Berater kommuniziert worden", berichtet der Trainer. Ondouas Vertrag läuft im Juni aus. Ein Wechsel in der Winterpause kam nicht zustande Bis zum Saisonende wird der 27-Jährige in Hannover mittrainieren - aber eben auch nicht mehr. Das habe auch damit zu tun, dass "wir Spieler haben, mit denen wir in die Zukunft gehen wollen", meint Leitl. So wie der 20-jährige Franzose Tom Moustier - der aber am Sonntag auch nicht in der Startformation stehen dürfte.