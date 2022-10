Auch Freiburg-Einsatz wackelt: Neuer hat "zu große Schmerzen"

In Pilsen wird der FC Bayern mit Sven Ulreich (34) im Tor auflaufen. Auch am Wochenende in der Bundesliga?

Mit der Ausnahme der einen Saison beim Hamburger SV weiß Sven Ulreich inzwischen seit sieben Jahren, wie es ist und was er als Backup von Manuel Neuer zu tun hat. "Ich glaube, dann gewöhnst du dich auch an die Situation", sagte Julian Nagelsmann am späten Dienstagabend. "Dass du nicht immer spielst, aber wenn du gefragt bist, gute Leistungen bringst."

Eine solche soll der 34-Jährige im Idealfall auch am Mittwochabend in Pilsen zeigen, dann wird er zum zweiten Mal in dieser Saison zwischen den Pfosten stehen. Im Pokalspiel bei Viktoria Köln war Ulreich ohne Gegentor geblieben (5:0).

Nun wird er reingeworfen, da Manuel Neuer verletzt in München bleiben musste. "Manu hätte auch in einem K.-o.-Spiel morgen nicht gespielt", stellte Nagelsmann klar. Also auch dann nicht, wenn das Spiel eine etwas höhere Bedeutung gehabt hätte. "Weil er einfach zu große Schmerzen hat im Schulterbereich."

Fällt er also auch am Sonntag im Topspiel gegen Freiburg aus? "Wir müssen sehen, wie schmerztolerant das dann ist und wie er die Bewegungen machen kann. Das ist schon was, das ihn einschränkt." Im Vier-Augen-Gespräch zwischen Spieler und Trainer am heutigen Dienstag, ergänzte Nagelsmann, "war es noch nicht so das Feedback, dass ich zu tausendprozentiger Sicherheit sagen kann, dass er spielt. Wir warten ab und werden sehen, wie sich das entwickelt. Ein paar Tage haben wir ja noch."