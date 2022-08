Auch der BVB plant eine Auslandsreise im WM-Winter

Borussia Dortmund wird die lange WM-Pause im Winter aller Voraussicht nach für eine Reise ins Ausland nutzen. Die Planungen sollen bald finalisiert werden.

Eintracht Frankfurt plant vom 13. bis 20. November eine Reise nach Japan, der 1. FC Köln und der VfB Stuttgart wollen in die USA - und auch Borussia Dortmund denkt angesichts der langen Winterpause wegen der WM in Katar über eine Auslandsreise nach. "Wir haben uns dazu schon Gedanken gemacht und werden diese in den kommenden Wochen finalisieren", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl in einem vom Verein geführten Interview.

Dabei soll es sich nicht nur um Teambuilding-Maßnahmen handeln, laut Kehl werde es auch Phasen geben, "in denen wir die Mannschaft belasten werden." Bei der Reise sollen selbstverständlich die Spieler dabei sein, die nicht zur Weltmeisterschaft fahren. Da dies den ein oder anderen BVB-Spieler betreffen wird, soll der Kader von Akteuren aus der U 23 und U 19 ergänzt werden.

Wegen der WM in Katar pausiert die Bundesliga mehr als zwei Monate von Mitte November bis Mitte Januar, der 15. Spieltag (11. bis 13. November) ist der letzte vor der ungewohnt langen Pause zum Jahreswechsel.