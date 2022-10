Auch das noch: Farke positiv auf Corona getestet

Definitiv kein gutes Wochenende für Borussia Mönchengladbach: Einen Tag nach der bitteren 1:5-Pleite bei Werder Bremen vermelden die Fohlen einen positiven Corona-Test von Trainer Daniel Farke.

Der VfL-Coach hat sich einen Tag nach dem 1:5 von Bremen in häusliche Isolation begeben, nachdem ein Corona-Schnelltest positiv ausgefallen war. Jetzt warten die Beteiligten im Borussia-Park noch auf das Ergebnis des PCR-Tests, das noch aussteht. Farkes Vertretung hat bis auf Weiteres Co-Trainer Edmund Riemer übernommen.

Riemer leitete am Sonntag bereits das Spielersatztraining und würde - sollte sich der Befund bestätigen - "in enger Absprache mit Farke auch so lange die Einheiten in der kommenden Woche leiten, bis Borussias Chefcoach wieder negativ ist", teilte der Klub mit.

Die Borussen müssen damit zumindest in den nächsten Tagen auf ihren Cheftrainer verzichten. Am Sonntag steht das Derby gegen den 1. FC Köln (Anpfiff 15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) auf dem Programm.