Auch Christensen ist zurück im Teamtraining

In der Bundesliga absolvierte Sommer-Verpflichtung Jacob Christensen verletzungsbedingt noch keine Minute für den 1. FC Köln. Nun ist der Däne zurück im Mannschaftstraining. FC-Coach Steffen Baumgart kann aus dem Vollen schöpfen.

Am Montag wurde es wieder ein Stück voller auf dem Trainingsplatz des 1. FC Köln. Zwar fehlte Stamm-Innenverteidiger Jeff Chabot unter den FC-Profis - allerdings nur aus Gründen der "Trainingssteuerung". Heißt: Der 25-Jährige, der in allen 14 Pflichtspielen in dieser Saison in der Startelf stand, durfte mal einen Gang zurückschalten. Ein Einsatz beim wichtigen Auswärtsspiel am Freitagabend bei Darmstadt 98 (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) soll aber nicht gefährdet sein.

Christensens Leidenszeit endet endlich

Wieder mit dabei war dafür endlich Jacob Christensen. Der Mittelfeldspieler hatte zuletzt länger gefehlt, weil er sich im Abschlusstraining vor dem Duell mit Bayer Leverkusen (0:3) Anfang Oktober am Knie verletzt hatte. Seitdem hatte der Däne eine Reha absolviert - und konnte erst jetzt wieder ins Teamtraining einsteigen.

Mit Christensen bekommt Trainer Baumgart damit mittelfristig wieder eine weitere Option im Zentrum. Beim ablösefreien Wechsel aus Nordsjaelland hatte Geschäftsführer Christian Keller noch die "technische Versiertheit" und Christensens "Fähigkeit, ein Spiel im Aufbau zu lenken" gelobt. Qualitäten des 22-Jährigen, die Köln im Abstiegskampf dringend gebrauchen könnte. Zuletzt hatte ja Offensivspieler und Kapitän Florian Kainz die Rolle des aufbauenden Sechsers neben Eric Martel übernehmen müssen.

Damit stehen Baumgart in Darmstadt wieder fast alle Profis zur Verfügung. Denn auch Ersatzkeeper Philipp Pentke soll langsam wieder mit Übungen beginnen, nachdem er vor anderthalb Monaten im Training eine tiefe Risswunde erlitten hatte.