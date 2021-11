Auch Choupo-Moting positiv auf das Coronavirus getestet

Das Thema Corona lässt den FC Bayern München einfach nicht los: Am Mittwoch wurde Eric Maxim Choupo-Moting positiv getetest.

Choupo-Moting war neben Serge Gnabry, Jamal Musiala und Michael Cuisance einer der vier Bayern-Spieler, die sich am Sonntag in Quarantäne begeben mussten, Joshua Kimmich hatte das zuvor bereits getan. Am Mittwoch teilte der FC Bayern mit, dass sich Angreifer Choupo-Moting mit dem Coronavirus infiziert hat.

Wie der Deutsche Meister mitteilte, geht es dem kamerunischen Nationalspieler "den Umständen entsprechend gut". Der 32-Jährige befindet sich in häuslicher Quarantäne.

Choupo-Moting zählt zu jenen fünf Bayern-Profis, die bis zuletzt mutmaßlich noch ungeimpft waren. Aus diesem Quintett haben sich nach kicker-Informationen Musiala und Gnabry impfen lassen. Zudem sollen neben Joshua Kimmich mittlerweile auch Cuisance eher zu einer Imfpung tendieren. Die fünf Spieler fehlten auch am Dienstagabend beim Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew (2:1).

Beim FCB hatten sich zuletzt bereits Niklas Süle und Josip Stanisic mit dem Coronavirus infiziert.