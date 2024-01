Attraktiver Fußball "technisch nicht möglich": Goretzka schimpft über den Rasen

Nach dem Auswärtsspiel in Augsburg war Leon Goretzka sichtlich verärgert. Grund war allerdings nicht das Ergebnis.

Die "Vorzeichen" standen für den FC Bayern vor dem Auswärtsspiel in Augsburg nicht gut, wie Leon Goretzka nach der Partie am "Sky"-Mikrofon anführte. So haben die Münchner "vor drei Tagen extrem viele Scheiß-Nachrichten mit Verletzten" bekommen und deshalb mit einer "Viererkette, die so noch nie zusammengespielt hat" antreten müssen. Nach den Verletzungen von Konrad Laimer (Wade), Dayot Upamecano (Oberschenkel) und Joshua Kimmich (Schulter) musste Raphael Guerreiro als Rechtsverteidiger aushelfen.

"Das kann man nicht Wiese nennen"

Außerdem kamen noch die äußeren Umstände in der WWK-Arena hinzu: "Wir wissen ganz genau, was uns hier erwartet, einfach ein unheimlich unattraktiver Fußball meiner Meinung nach", so Goretzka, der damit nicht etwa die Spielweise des Gegners meinte, sondern den Rasen. "Das kann man nicht Wiese nennen", schimpfte der 28-Jährige und deutete auf Stellen des durchaus arg strapazierten Grüns: "Da haben sie noch versucht, was zu säen, ich weiß nicht wie vielversprechend das ist, in der aktuellen Situation."

Gerade in der Anfangsphase hatten die Münchner Probleme, ihr gewohntes Passspiel aufzuziehen, es mischte sich der ein oder andere Fehler ein - für Goretzka erklärbar: "Wir erzählen immer, wir wollen attraktiven Fußball sehen, das ist hier überhaupt nicht möglich, ganz ehrlich." Gerne höre er sich auch "jeden Shitstorm an", aber jeder, der Fußball gespielt habe, wisse, dass es "technisch nicht möglich" sei, auf einem solchen Rasen, "guten Fußball zu spielen".

Schwierig gegen physisches Augsburger Spiel

Lob gab es hingegen für die Gastgeber: "Augsburg macht das auch hervorragend gut. Extrem physisch, extrem viele lange Bälle. Es ist einfach schwierig dann." Zuletzt hatte schon Spitzenreiter Bayer 04 Leverkusen erfahren müssen, wie schwer es ist, in der Fuggerstadt zu gewinnen. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit erlöste Exequiel Palacios die Werkself. Und auch die Bayern waren bei den letzten beiden Gastspielen punktlos geblieben.

Nach etwas Anlaufzeit stellten sich Goretzka und Co. aber auf die erschwerten Bedingungen ein und siegten trotz zweier Elfmeterpfiffe gegen sich - der FCA konnte nur einen Strafstoß verwandeln - mit 3:2. "Wir haben es komplett angenommen. Ein wertvoller Sieg", schloss Goretzka. Mit Blick auf das Samstagabendspiel, sollten Goretzkas Worte noch mehr Gewicht haben, denn da ließ Leverkusen beim 0:0 gegen Gladbach (nächster Bayerngegner) wichtige Punkte liegen.