Sieg in der Verlängerung: Atletico revanchiert sich im Pokal bei Real

Erst am vergangenen Mittwoch trafen Real und Atletico Madrid im Halbfinale der Supercopa aufeinander. Damals mit einem besseren Ende für die Königlichen. Im Achtelfinale der Copa del Rey behielt diesmal aber Atletico die Oberhand.

Acht Tage nach dem Halbfinale in der Supercopa standen sich Atletico und Real erneut gegenüber, diesmal im Achtelfinale der Copa del Rey. Die Rojiblancos zogen jüngst den Kürzeren, im Vergleich zum 3:5 n.V. ließ Diego Simeone nur einmal rotieren - Witsel ersetzte Savic. Real konnte die Supercopa im Finale eintüten, gegenüber dem 4:1 gegen Barcelona ersetzte Modric im Mittelfeld Kroos.

Das Derbi madrileno brauchte ein wenig, um auf Temperatur zu kommen. Beide Teams agierten anfangs unsauber nach vorne, viel spielte sich im umkämpften Mittelfeld ab. Nach zwölf Minuten konnte sich Bellingham erstmals im Strafraum durchsetzen, nach feinem Dribbling scheiterte der Engländer aber an der Latte. Zehn Minuten später verhinderte Oblak mit zwei starken Paraden gegen Rodrygo und Vinicius Junior Reals Führung, die zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre.

Atletico konnte die wenigen Gegenangriffe selten sauber ausspielen, de Pauls Kopfball nach 22 Minuten war die erste Prüfung für Lunin. Anschließend flachte das Tempo wieder deutlich ab, erst gegen Ende des ersten Durchgangs zog Real die Zügel wieder an. Der erste Treffer fiel aber auf der anderen Seite, nachdem Rüdiger einen Chip von de Paul unglücklich verlängert hatte und Lino am zweiten Pfosten eiskalt blieb (38.). Real lag aus dem Nichts in Rückstand, konnte aber noch vor dem Pausenpfiff ausgleichen: Modric flankte einen Freistoß in den Strafraum, Oblak lenkte den Ball mit der Faust ins eigene Tor (45.+1).

Nach Wiederanpfiff blieb es umkämpft, Real hatte die bessere Spielanlage, verließ sich aber zu oft auf Einzelaktionen des Offensiv-Trios. Atletico ließ im Strafraum kaum etwas zu - und schlug erneut aus dem Nichts zu: Camavinga fälscht eine Llorente-Flanke tückisch ab, Lunin lenkte den Ball anschließend an das Schienbein von Rüdiger. Morata bedankte sich und schob locker zum 2:1 ein (57.).

Joselu hievt Real in die Verlängerung

Nun musste Real wieder kommen, dem spanischen Rekordmeister fiel aber zu wenig ein. Erst nach 76 Minuten kamen die Königlichen wieder durch, Rodrygos Schuss wurde aber an die Latte abgefälscht. Kurz darauf hatte Morata auf der anderen Seite den Matchball auf dem Fuß, scheiterte aber an Lunin (80.). Und das bestrafte Real im Gegenzug: Bellingham schaufelte den Ball im Strafraum auf den Kopf von Joselu, per Kopf glich der Joker aus (82.).

In der hitzigen Schlussphase mit fünf Gelben Karten in zehn Minuten sollte keinem Team der Lucky Punch gelingen, das Derbi madrileno ging also in die Verlängerung. Dass der bisherige Spielverlauf ordentlich Kraft gekostet hatte, war sowohl den Rojiblancos als auch den Königlichen anzumerken. So wurde es lange nicht gefährlich, ehe Griezmann das Tempo anzog: Der Franzose hängte Vinicius Junior auf rechts ab, dribbelte in den Strafraum und traf aus spitzem Winkel unter die Latte - Atletico führte zum dritten Mal in dieser Partie (100.).

Riquelme macht alles klar

Wieder war Reals Moral gefragt, wieder warfen die Königlichen alles nach vorne. Es ging aber wirklich nicht mehr viel bei müden Blancos, lediglich ein Abseitstreffer des eingewechselten Ceballos sorgte für Aufregung. Kurz vor dem Ende der Verlängerung machte Atletico dann endgültig den Deckel auf die Partie, Riquelme schlenzte nach einem Konter die Colchoneros ins Viertelfinale der Copa del Rey (119.).

Für Real Madrid war es die erste Niederlage seit Ende September, der Liga-Niederlage bei Atletico. Den Rojiblancos ist derweil die Revanche für das Aus in der Supercopa gelungen. In der Liga geht es für Atletico am Montag in Granada weiter, Real empfängt bereits am Sonntag Schlusslicht Almeria.