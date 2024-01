Nach Rückstand beim Drittligisten: Balde und Koundé lassen Barça durchatmen

Der FC Barcelona ist mit Ach und Krach in das Viertelfinale der Copa del Rey eingezogen. Zwischenzeitlich lagen die Katalanen beim Drittligisten Salamanca zurück, am Ende setzt sich die individuelle Qualität aber durch.

Nach dem deftigen 1:4 im Clasico gegen Real wollte Barcelona in der Copa del Rey wieder Selbstvertrauen tanken. Die Katalanen waren zu Gast in Salamanca, in der vorherigen Runde warf der Drittligist überraschend Villarreal im Elfmeterschießen aus dem Wettbewerb. Xavi & Co. waren also gewarnt, Barças Trainer ließ daher auch kaum rotieren. Nur Pedri, Gündogan und Lewandowski bekamen zunächst eine Pause, Youngster Guiu im Gegenzug eine Chance, sich zu zeigen.

So richtig ernst zu nehmen schien Barça den Underdog aber nicht, was sich direkt bemerkbar machte. Bereits nach zwei Minuten hatte Salamanca die große Chance zur Führung, doch Losada schoss knapp am Kasten vorbei. Blaugrana wirkte ein wenig arrogant, verlor den Ball immer wieder viel zu lässig. Möglichkeiten gab es lange Zeit kaum, nur Sergi Roberto und Guiu konnten Martinez zunächst prüfen (8., 22.).

Der Drittligist konzentrierte sich auf schnelle Gegenangriffe, welche Barça des Öfteren zuließ. Nach 31 Minuten tankte sich Serrano auf der linken Seite durch, seine weite Flanke nahm Gomez am zweiten Pfosten direkt aus der Luft - 1:0 für Salamanca.

Der Campo de Futbol Reina Sofia stand Kopf, Barça wurde zurecht bestraft. Besser wurde das Spiel des spanischen Meisters in der Folge aber nicht wirklich, Inaki Pena verhinderte gegen Rastrojo gar das 0:2 (44.). Die resultierende Ecke flog dem Underdog jedoch um die Ohren, Barça glich nach einem schnellen Konter durch Ferran Torres schmeichelhaft aus (45.).

Auch nach Wiederanpfiff spielten die Katalanen lustlos, ohne Kreativität, ohne Leidenschaft. Salamanca stand weiterhin sehr tief, kam nun aber kaum mehr nach vorne. Nach einer Stunde hatte Xavi genug gesehen und brachte seine drei namhaften Joker von der Bank. Den Hausherren ging in der Folge mehr und mehr die Puste aus - und dann schlug die individuelle Qualität zu: Erst zimmerte Koundé den Ball aus 20 Metern perfekt ins rechte Eck, kurz darauf traf Balde aus spitzem Winkel unter die Latte (69., 73.).

Die Partie war somit entschieden, der Drittligist hatte keine Antwort mehr. Barça mühte sich somit ins Viertelfinale, überzeugend war das am Donnerstagabend aber bei weitem nicht. Am Sonntag (18.30 Uhr) geht es für Blaugrana in der Liga mit einem Gastspiel bei Betis Sevilla weiter.