Eigentor in der 116. Minute: Real besiegt Atletico und steht im Finale

In Saudi-Arabien trafen am Mittwochabend Real und Atletico Madrid im ersten Halbfinale der Supercopa aufeinander. Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung - und zwar dank eines Eigentor zugunsten der Königlichen, die sich mit 5:3 durchsetzten.

Großer Jubel bei den Blancos: Real besiegte Stadtrivale Atletico. AFP via Getty Images