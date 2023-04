Der Joker sticht: Correa-Solo bringt Atletico den Sieg im Rennen um Top vier

Mit dem Sieg gegen Real Betis ist Atletico Madrid nun bereits seit elf Ligaspielen ungeschlagen. Für den späten Heimerfolg der Rojiblancos sorgte Joker Correa mit einem tollen Solo.

Sowohl die Gastgeber aus Madrid als auch die Gäste aus Sevilla überzeugten vor der Länderspielpause mit starken Auftritten, die das direkte Duell am Sonntagabend aus tabellarischer Perspektive zu einem echten Topspiel machten. Atletico, das in La Liga zuletzt einen 3:0-Heimerfolg über Valencia einfuhr, galt bereits vor der Partie als Verfolger Nummer eins hinter Tabellenführer Barcelona und Stadtrivale Real. Real Betis schielte auf den Sprung in die Top vier.

Chancenarme erste Hälfte

Das Aufeinandertreffen der beiden Champions-League-Aspiranten begann vielversprechend mit einer Direktabnahme von Griezmann, der mit seinem Abschluss nach Vorarbeit von Molina in der 8. Minute nur knapp am Gäste-Tor vorbeischoss. Trotz deutlicher Überlegenheit im Ballbesitzspiel kam Atletico im restlichen Abschnitt des ersten Durchgangs zu kaum nennenswerten Torchancen, lediglich ein letztlich etwas zu ungenaues Zuspiel von Koke auf Griezmann (23.) und ein harmloser Distanzschuss des stets bemühten Franzosen (29.) brachten in Hälfte eins ein wenig Gefahr. So ging es torlos in die Kabinen, wo die Trainer beider Teams zumindest mit den Offensivabteilungen einiges zu besprechen hatten.

Nach dem Wiederanpfiff agierten die Rojiblancos deutlich aktiver und zielstrebiger, verpassten bei einem Kopfball von Gimenez an den Querbalken die Führung nur knapp (50.). Atletico behielt weiter die Oberhand, kam über Carrasco (61.) und einen Abseitstreffer von Koke (71.) zu weiteren Gelegenheiten, doch blieb vorerst erfolglos.

Joker Correa macht den Unterschied

Bis zur 86. Minute dauerte es, ehe sich der eingewechselte Correa ein Herz fasste und zum Solo ansetzte. Gegen Pezzella und Aitor Ruibal blieb der Argentinier erst mit etwas Glück an der Kugel und ließ anschließend die grätschenden Luiz Felipe und Miranda sehenswert per doppelter Schusstäuschung aussteigen. Der Joker behielt daraufhin die Übersicht, schob souverän links unten ins Tor ein und sicherte den Hausherren damit den späten Heimsieg.

Im Rennen um die Champions-League-Plätze wartet auf Atletico Madrid am kommenden Sonntag ein Auswärtsspiel bei Rayo Vallecano (21 Uhr). Real Betis ist am selben Tag bereits ab 16 Uhr gegen Cadiz gefordert.