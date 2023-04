Vor Pokal-Clasico: Blitz-Hattrick von Benzema bei Reals Kantersieg

Real Madrid hat die Generalprobe gegen Real Valladolid vor dem Clasico am Mittwoch mit Bravour gemeistert. Beim klaren 6:0 schnürte Benzema einen Hattrick binnen sieben Minuten.

Bei der Generalprobe vor dem dritten Clasico innerhalb weniger Wochen war Real Valladolid im Bernabéu zu Gast. Und nach einer kurzen Anfangsphase, in der der Außenseiter die Partie ausgeglichen gestaltete - durch Roque Mesas Pfostentreffer sogar die beste Chance der Partie hatte - nahm der Real-Express Fahrt auf, und wie:

Benzema mit Blitz-Hattrick

Rodrygo eröffnete den Torreigen in der 22. Minute, als er nach Zuspiel von Asensio humorlos zur Führung einnetzte. Danach ging es Schlag auf Schlag - und Benzema drehte richtig auf: Binnen sieben Minuten schnürte der Franzose einen Hattrick: Eine butterweiche Hereingabe von Vinicius Junior musste der Torjäger nur über die Linie drücken (29.), das 3:0 erzielte er wunderbar aus der zweiten Reihe (32.) und beim traumhaften 4:0 stellte er seine Weltklasse-Qualitäten abermals unter Beweis (36.).

Valladolid wurde in dieser Phase völlig überrollt. Das lag einerseits an der individuellen Klasse der Königlichen, andererseits allerdings auch an teils desolatem Abwehrverhalten.

Valladolid wieder im Pfosten-Pech

Bereits vor dem zweiten Durchgang war die Partie entschieden - und das merkte man den Spielern auf dem Feld an. Real hatte alles im Griff, ließ den Ball über weite Strecken in den eigenen Reihen zirkulieren. Eine Tormöglichkeit ergab sich dem Außenseiter dennoch, und das bereits kurz nach der Pause: Kike visierte in der zweiten Reihe das linke Eck an, scheiterte jedoch am Pfosten (47.).

Real schraubt Ergebnis in die Höhe

Auf der anderen Seite erhöhten Asensio (73.) und Vazquez (90.+1) sogar noch für die Madrilenen, sodass am Ende ein deutliches 6:0 auf der Anzeigetafel stand. Vinicius Junior (57.), Rodrygo (62.) und Vazquez (86.) hätten das Ergebnis noch weiter in die Höhe schrauben können, nutzten ihre Chancen allerdings nicht. Zudem wurde ein Treffer von Rodrygo wegen eines Handspiels aberkannt (66.).

Am kommenden Mittwoch (21 Uhr, LIVE! bei kicker) steigt dann das dritte Clasico binnen weniger Wochen. Im Halbfinal-Rückspiel der Copa del Rey ist Real in Barcelona zu Gast.