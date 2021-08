Atanga zieht's von der Förde nach Belgien

David Atanga (24) schließt das Kapitel Holstein Kiel und wechselt mit sofortiger Wirkung zum belgischen Erstligisten KV Oostende.

David Atanga, zuletzt an Admira Wacker ausgeliehen, verlässt Holstein Kiel. imago images/GEPA pictures

Flügelspieler David Atanga verlässt die KSV Holstein. Der 24-Jährige wechselt zu KV Oostende in die belgische Jupiler Pro League.

Im Sommer 2019 kam Atanga aus Österreich von RB Salzburg an die Kieler Förde und bestritt insgesamt 20 Spiele im Holstein-Trikot. In der Saison 2018/19 war er an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen und bestritt 31 Zweitligaspiele (ein Tor) für die Mittelfranken.

In der Rückserie der vergangenen Spielzeit ging's erstmal zurück in die Alpenrepublik, der Ghanaer war an den österreichischen Erstligisten Admira Wacker (acht Einsätze, ein Tor) ausgeliehen.

Die Konkurrenz war zu stark

"David Atanga konnte sich aufgrund der starken Konkurrenz auf dem Flügel bei uns nicht durchsetzen", wird Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der KSV, auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir danken David für seinen Einsatz in den letzten zwei Jahren und wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe alles Gute und viel Erfolg."

Oostende belegt nach zwei Spieltagen Rang zehn in der belgischen Jupiler Pro League.