Asien Cup? Spezielles Qualifikationsspiel für Itakura

Am 14. Januar startet Japan mit dem Spiel gegen Vietnam in Doha in den Asien Cup. Ob Borussias Abwehrchef Ko Itakura dann dabei ist, entscheidet sich am Samstag - in Mönchengladbach.

Es ist eine etwas kuriose Situation: Auf dem Trainingsgelände am Borussia-Park bringt sich Itakura in Form, um für seine Nationalelf beim Asien Cup in Katar am Ball zu sein. In diesem Fall würde er seinem Klub womöglich mehr als einen Monat lang fehlen.

Sieben Bundesligaspiele hat Itakura, der in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld eingesetzt werden kann, bisher in der laufenden Saison für seinen Klub absolviert (kicker-Note: 3,64). Nach einer Länderspielpause im Oktober war der 26-Jährige verletzt nach Mönchengladbach zurückgekehrt und am Sprunggelenk operiert worden. Seitdem arbeitete er seinem Comeback und fehlte natürlich in der Bundesliga.

Nach Weihnachten düste der Verteidiger gemäß Absprache nach Japan, wo dann auch Gladbachs Sport-Direktor Nils Schmadtke Gespräche mit dem japanischen Verband über das weitere Vorgehen führte. Man kam überein, dass Itakura zunächst nach Deutschland zurückkehren soll, um hier weiter in Schwung zu kommen.

Am Samstag soll der Gladbacher Abwehrchef dann im Testspiel gegen die Go Ahead Eagles aus Deventer am Ball sein und nachweisen, dass er fit genug ist, um für Japan bei der Asien- Meisterschaft mitzuwirken. Für Itakura also fällt am Samstag in Mönchengladbach eine ganz wichtige Entscheidung, aber auch für einen anderen Gladbacher Profi ist der erste Test des Jahres 2024 ein ganz besonderer.

Lainer könnte wieder Spielpraxis bekommen

Nach langer Zwangspause könnte Stefan Lainer mal wieder Spielpraxis erhalten. Der kampfstarke Verteidiger bekam im Sommer die böse Diagnose Lymphknotenkrebs und war demzufolge monatelang außen vor.

Seit November mischt der Österreicher im Mannschaftstraining wieder mit, zunächst dosiert, hat sich aber immer weiter gesteigert. Womöglich also wird es am Samstag für den Rechtsverteidiger sogar etwas mit einem "richtigen" Comeback im Testspiel. Das wäre für den 31-Jährigen ein weiterer, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zurück zu Normalität.