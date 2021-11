Arminias Wimmer mit Maske - 2G im Stadion

Auch Arminia reagiert auf die rasant steigenden Infektionszahlen und stellt seine Einlassregelungen zum nächsten Heimspiel um. Unterdessen soll gegen Wolfsburg ein DSC-Spieler ebenfalls mit Gesichtsschutz auflaufen - allerdings aus ganz anderen Gründen.

Im ersten Part des Trainingsprogramms am Dienstagvormittag mischte er bereits wieder mit, im zweiten verzichtete Patrick Wimmer noch auf seine Teilnahme. Grund: Der Österreicher wartete noch auf die speziell für ihn angefertigte Gesichtsmaske, die ihn nach seiner vor zehn Tagen erlittenen Blessur vor Ball- und Körperkontakten, speziell im Zweikampf, schützen soll.

Beim jüngsten Bundesligaspiel in Stuttgart, das die Bielefelder mit 1:0 gewonnen hatten, war Wimmer nach 79 Minuten mit seinem VfB-Gegenspieler Nikolas Nartey frontal mit dem Kopf zusammengeprallt. Der 20-Jährige hatte stark blutend und benommen den Platz verlassen müssen, eine gravierendere Verletzung aber glücklicherweise nicht davongetragen.

Rasant steigende Infektionszahlen

Im anstehenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg soll Arminias bislang effektivster Offensivspieler am Samstag dabei sein können - aus ganz anderen Gründen mit einer Maske, die pandemiebedingt seit jeher auch für die Zuschauer notwendig ist. Mehr noch: Angesichts der bundesweit rasant steigenden Infektionszahlen kündigte der DSC nun am Dienstag an, die Einlassbedingungen vor der Partie auf die 2G-Regelung umzustellen. Der Klub handele damit vorab nach der Ankündigung von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst, heißt es in der offiziellen Mitteilung dazu. Das Bundesland wird voraussichtlich noch in dieser Woche entsprechende Anordnungen für den Besuch von öffentlichen Einrichtungen und Veranstaltungen beschließen und umsetzen.

Demnach kommen nur nachgewiesen Geimpfte oder Genesene in den Genuss, das Spiel vor Ort verfolgen zu können. "Ein negatives Testergebnis reicht am Samstag nicht mehr aus", lassen die Ostwestfalen wissen. Karteninhaber können bei Bedarf auf einem Online-Portal ihr Ticket für das Wolfsburg-Spiel weitergeben.

Zugang mit ärztlichem Attest möglich

Nicht von der Regelung betroffen sind Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können und hierfür spätestens 24 Stunden vor Anpfiff ein ärztliches Attest und anschließend ein negatives Testergebnis vorlegen, sowie Kinder bis einschließlich elf Jahren. Letztere erhalten ihren Zugang ebenfalls mit einem negativen Testergebnis, ausgestellt in einem offiziellen Testzentrum, oder einem Beleg aus der Schule, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Hier gilt der Zeitpunkt der Stadionöffnung um 13.30 Uhr.