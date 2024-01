Arminia leiht Momuluh von Hannover 96 aus

Arminia Bielefeld hat sich in der Winterpause verstärkt und Monju Momuluh von Zweitligist Hannover 96 bis Saisonende ausgeliehen. Der 21-Jährige kam in der Liga in dieser Saison nur am ersten Spieltag gegen Elversberg zu einem Joker-Einsatz. "Arminia Bielefeld hat sich sehr um mich bemüht. Das hat mich beeindruckt", sagte der Mittelfeldspieler.