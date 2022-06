Arminia Bielefeld komplettiert Trainerteam

Pünktlich zum Auftakt der Vorbereitung hat Bundesliga-Absteiger Arminia Bielefeld sein Trainerteam komplettiert. Der Vertrag von Co-Trainer Michael Henke, der auch schon Interimstrainer Marco Kostmann unterstützt hatte, wurde verlängert.

Co-Trainer Michael Henke steht auch in der kommenden Saison an der Seitenlinie von Arminia Bielefeld. Der 65-Jährige war Ende April nach der Entlassung von Frank Kramer zur Arminia gekommen und hatte Interimstrainer Marco Kostmann in der Mission Klassenerhalt unterstützt. Ein Unterfangen, das letztlich misslang - und dennoch stehen beide Fußballlehrer, wie die Arminia in einer Pressemitteilung erklärte, auch in der kommenden Saison in Bielefeld unter Vertrag. Während Henke die rechte Hand des neuen Trainers Uli Forte wird, kehrt Kostmann zurück auf seinen angestammten Posten als Torwarttrainer. Über die Vertragslaufzeit des langjährigen Assistenten von Ottmar Hitzfeld gab der Absteiger keine Auskunft.

Komplettiert wird das Trainerteam des Schweizers von Co-Trainer Sebastian Hille und Athletiktrainer Niklas Klasen, sowie Ex-Profi Kai Hesse, der zuletzt für Hannover 96 gearbeitet hatte. DSC-Geschäftsführer Sport, Sami Arabi freute sich gegenüber Vereinsmedien über das "gut aufgestellte" Trainerteam. "Wir freuen uns sehr, dass wir die Zusammenarbeit mit Michael Henke fortsetzen und gleichzeitig mit Kai Hesse einen akribischen und vielseitigen Teamplayer dem Trainerteam hinzufügen konnten", so Arabi.

Ich freue mich auf die tägliche Zusammenarbeit mit dem gesamten Trainerteam. Jetzt packen wir es an! Uli Forte

Und auch der neue Chefcoach zeigte sich mit seinen neuen Assistenten zufrieden. "Ich habe ein sehr enthusiastisches und engagiertes Trainerteam vorgefunden, das wir durch Kai Hesse verstärkt und komplettiert haben", erklärte Forte vor dem Trainingsauftakt. "Ich freue mich auf die tägliche Zusammenarbeit mit dem gesamten Trainerteam. Jetzt packen wir es an!"