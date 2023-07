Argentinien kommt nach 0:2 gegen Südafrika zurück

Nach ihren Auftaktniederlagen teilten Argentinien und Südafrika in ihrem zweiten Gruppenspiel per 2:2 die Punkte. "La Albiceleste" kamen nach 0:2-Rückstand durch einen Doppelschlag noch zum Ausgleich. Beide haben nun schlechte Aussichten auf das Weiterkommen.

Sorgte für die Punkteteilung: Romina Nunez feiert das zweite Tor für Argentinien in Dunedin. AFP via Getty Images

Die Nationalteams aus Südafrika und Argentinien bleiben nach einer turbulenten Begegnung im Rennen um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Nach 0:2-Rückstand trotzten die Südamerikanerinnen dem Afrikameister in Dunedin/Neuseeland noch ein 2:2 (0:1) ab.

Beide Teams haben in der Gruppe G nun je einen Punkt auf dem Konto. Beide Nationen warten aber zugleich weiter auf ihren ersten Sieg bei einer Weltmeisterschaft.

Die in Glasgow spielende Linda Motlhalo (30.) und Thembi Kgatlana (66.) hatten "Bayana Bayana" zunächst in Führung und vermeintlich auf die Siegerstraße gebracht. Dann aber meldete sich Argentinien mit einem Doppelschlag zurück: Erst traf Sophia Braun mit einem sehenswerten Distanzschuss (74.), nur fünf Minuten später erzielte Romina Nunez per Kopf den Ausgleich.

Beide Teams spielen nun am Mittwoch um 9 Uhr (MESZ) ihr Vorrundenfinale in Gruppe G. Die Argentinierinnen treffen dann in Hamilton auf Schweden, Südafrika in Wellington auf Italien.