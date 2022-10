Applaus vom Team: Coman-Comeback zeichnet sich ab

Kingsley Coman (26) ist beim FC Bayern ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Das Timing hat es in sich.

"Zwei bis drei Wochen" brauche er noch, hatte Kingsley Coman vor ziemlich genau drei Wochen gesagt, als er nach dem 2:0 gegen Barcelona die Allianz-Arena verließ. Gespielt hatte der Franzose nicht, da er sich zuvor einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Dieser ist nun auskuriert, am Montag nahm Coman erstmals wieder am Teamtraining teil und erhielt nach Worten von Trainer Julian Nagelsmann einen kräftigen Applaus von den Mitspielern.

Ob er bereits am Dienstagabend beim Champions-League-Spiel gegen Viktoria Pilsen (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker und DAZN) zum Einsatz kommt, dürfte sich am Nachmittag klären, wenn Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz spricht.

Zumindest kann Coman - sofern er keinen Rückschlag erleidet - für das Topspiel am Samstag in Dortmund eingeplant werden. Das Timing ist gut, schließlich befinden sich mit Joshua Kimmich und Thomas Müller zwei Schlüsselspieler mindestens bis Donnerstag in Quarantäne.

Mario Krischel