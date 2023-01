Appelkamp belohnt Düsseldorf - SCP jubelt in der Nachspielzeit

Am Freitag ging es nach langer Pause mit dem 18. Spieltag in der 2. Liga weiter. Das Spiel Düsseldorf gegen Magdeburg hatte einiges zu bieten, zwei Spieler trafen doppelt und die Fortuna siegte 3:2. Paderborn jubelte in Karlsruhe in der Nachspielzeit.

Die Fortuna, die jüngst den Vertrag mit Trainer Daniel Thioune verlängert hatte, kam gut rein ins Spiel und hatte nach VAR-Einsatz früh die Chance zur Führung. Piccini brachte Kownacki als letzter Mann zu Fall, Willenborg gab nach Ansicht der Bilder Gelb und Elfmeter. Kownacki scheiterte vom Punkt, was sich rächen sollte, denn kurz später brachte Kwarteng Magdeburg in Führung (beides 6.). Aber das 1:0 hielt nicht lange, da Kownacki nach einer Ecke seinen Fehlschuss wettmachte und zum Ausgleich einnickte (9.). Der Stürmer der Gastgeber hatte an diesem Abend auf jeden Fall eine der Hauptrollen inne, mit seinem zweiten Treffer brachte Kownacki die Fortuna vor der Pause in Führung (34.).

Nach dem Seitenwechsel konnte sich wieder Kwarteng in Szene setzen, der im zweiten Anlauf den Ausgleich erzielte (59.). Insgesamt waren die Düsseldorfer besser und hatten mehr Chancen, nur am Ergebnis sah man das zunächst nicht. Der Punkt für den SCM geriet noch mehrmals in Gefahr, zweimal retteten die Gäste kurz vor der Linie. Das Remis rettete der Aufsteiger allerdings nicht, da Appelkamp zum verdienten 3:2 traf und drückende Hausherren belohnte (84.).

90.+2! Paderborn jubelt spät

Ruhiger als in Düsseldorf ging es in den ersten 45 Minuten in Karlsruhe zu. Insgesamt war beiden Teams noch anzumerken, dass es nach der langen Pause nicht sofort wieder komplett flüssig lief. Ein aberkanntes Tor von Leipertz war das größte Highlight in Durchgang eins (22.). Nach der Pause wurde es in Sachen Chancen nicht besser, bei schwer bespielbarem Geläuf taten sich beide Teams schwer, Wanitzek prüfte mal SCP-Keeper Huth (73.). Es lief alles auf eine Nullnummer hinaus, bis Leipertz in der zweiten Minute der Nachspielzeit traf und für großen Jubel im SCP-Lager sorgte.