Anton und das ewige Thema Nationalmannschaft

Waldemar Anton träumt nicht erst seit heute von der Nationalmannschaft. Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeneß singt ein Loblied auf seinen Kapitän.

Das Thema kam immer wieder auf und wurde am Ende dann doch nie konkreter. Mal hieß es, die Auswahl Russlands hätte Anton im Visier, mal wurde der Innenverteidiger schon bei der deutschen A-Nationalmannschaft gesehen. Nach in dieser Saison überzeugenden Leistungen und vor der bevorstehenden Länderspielen gegen die Türkei (am 18.11. in Berlin) und Österreich (21.11. in Wien) wird jetzt VfB-Coach Hoeneß zu dessen Einschätzung befragt. Wie sieht der 41-Jährige die Perspektiven des in Usbekistan geborenen Abwehrspielers, der vor Jahren bereits elf Einsätze für die deutsche U 21 absolviert hat?

Waldi hat Leistungen gezeigt, nach denen er zumindest mal angeschaut werden sollte. Sebastian Hoeneß über Waldemar Anton und die Nationalmannschaft

Grundsätzlich wolle sich der VfB-Trainer nicht in die Personalplanungen von Bundestrainer Julian Nagelsmann einmischen. Dass Anton ein Mann für mehr als nur den VfB wäre, steht für ihn allerdings außer Frage. "Waldi fliegt ein bisschen unterm Radar", meint Hoeneß, der ein Loblied auf seinen Kapitän anstimmt. "Er spielt unglaublich konstant, ist ein unglaublicher Stabilitätsfaktor. Er macht sehr, sehr wenige Fehler. Das ist für einen Verteidiger ein ganz wichtiges Merkmal. Sowohl mit als auch ohne Ball. Waldi hat Leistungen gezeigt, nach denen er zumindest mal angeschaut werden sollte. Ohne, dass ich etwas fordere. Es gibt genügend andere Jungs, die ebenfalls gut sind."

Anton als "Gesamtpaket"

Dennoch steht für den 41-Jährigen außer Frage, dass der seit 2020 für die Schwaben aktive Abwehrspieler eine außergewöhnliche Saison spielt. "Eine richtig gute Saison", so Hoeneß zu den Darbietungen des 27-Jährigen, der auf einen kicker-Notenschnitt von 3,11 kommt. "Waldi ist in vielen Bereichen gut. Das beschränkt sich nicht nur auf seine Mentalität oder sein Spiel gegen den Ball. Auch mit dem Ball ist er sehr solide. Er bietet ein richtig gutes Gesamtpaket."

Er ist ein richtiger Leader Sebastian Hoeneß

Von dem aktuell die Stuttgarter profitieren, die Anton nach dem Transfer von Wataru Endo zum FC Liverpool auch als Kapitän anführt. "Er füllt die Rolle aber anders aus, als Wataru", sagt Hoeneß, der damit auf das zurückhaltende Wesen und Auftreten des Japaners abzielt. "Wataru war nicht der Lautsprecher. Er hat geführt durch Präsenz auf dem Platz und durch Leistung." Qualitäten, die auch dessen Nachfolger besitze, der allerdings "aktiver im Coaching" sei. Nicht nur im Spiel, auch im Training sei der Innenverteidiger "ein richtiger Leader. Das macht er auf eine einzigartige Art und Weise".

In Heidenheim bestreitet der 27-Jährige sein 173. Bundesligaspiel, sein 116. Im Trikot des VfB Stuttgart. Trotz dieser durchaus achtbaren Bilanz steht Anton auf der Ostalb erst vor seinem 50. Sieg.