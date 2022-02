Anton fällt mit Corona aus

Beim Mittwochs-Training fehlten neben den am Knie verletzten Nikolas Nartey und Mo Sankoh zwei Stuttgarter Profis: Sasa Kalajdzic und der positiv auf Corona getestete Waldemar Anton.

Während der Torjäger aus Österreich, der nach seiner langen Verletzungspause und angesichts seinem zuletzt unermüdlichen Einsatz auf dem Rasen aus Gründen der Belastungssteuerung am Mittwochvormittag geschont wurde, musste sich Anton nach einem positiven PCR-Test in häusliche Isolation begeben.

Stenzel der erste Nachrückkandidat für Anton

Kalajdzic dürfte bis Samstag wieder voll einsatzbereit sein. Anton, der bereits in der Hinrunde coronabedingt ausfiel und Genesenenstatus hat, spielte zuletzt gegen Frankfurt auf der rechten Seite. Sein Ausfall dürfte Pascal Stenzel eine neue Einsatzchance in der Startelf bieten.

Der technisch beschlagene, aber in Sachen Tempo benachteiligte Musterprofi hat zuletzt viel Eigenwerbung betrieben, musste sich aber dennoch der Konkurrenz Anton und Konstantinos Mavropanos geschlagen geben.

"Pascal hat sich in den vergangenen Wochen extrem stabilisiert", meinte zuletzt Trainer Pellegrino Matarazzo. "Man merkt, dass er ehrgeizig ist. Nicht nur, wenn es darum geht, auf dem Platz zu stehen, sondern auch, wenn es darum geht, die Ziele der Mannschaft zu erreichen. Er tut alles für die Mannschaft was in seiner Macht steht."