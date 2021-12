Ansetzungen: Borussen-Duell am Sonntagabend - Vier Spiele am 13. März

Die DFL hat die Spieltage 22 bis 27 zeitgenau angesetzt. Das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach findet an einem Sonntagabend statt. Am 26. Spieltag finden vier Sonntagspartien statt.

Mit dem Freitagsspiel Leipzig gegen Köln startet am 11. Februar 2022 der 22. Spieltag. Am darauf folgenden Spieltag steigt am Sonntagabend (20. Februar) das Duell zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach um 17.30 Uhr.

Mit einer Besonderheit wartet der 26. Spieltag auf, der am 12. und 13. März über die Bühne gehen wird. Ein Freitagabendspiel findet nicht statt, stattdessen wurden gleich vier Partien am Sonntag angesetzt. Zweimal wird dabei um 17.30 Uhr gespielt.

