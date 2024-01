Ansah verlängert in Paderborn

Ilyas Ansah und der SC Paderborn 07 haben sich auf die vorzeitige Verlängerung des ursprünglich bis zum Ende dieser Saison gültigen Vertrags verständigt.

"Ilyas ist ein Paradebeispiel für die Entwicklung, die wir mit jungen Spielern in unserem Verein anstreben", kommentierte Benjamin Weber die Vertragsverlängerung. "Er hat sich aus der eigenen Jugend über die U 21 für den Zweitliga-Kader empfohlen und auf diesem Niveau bereits seine Qualitäten gezeigt. Sein Weg ist noch lange nicht am Ende, wir werden sicher noch viel Freude an ihm haben", ist der Geschäftsführer Sport von den Fähigkeiten des Talents überzeugt.

Ansah war im Sommer 2022 von den Sportfreunden Siegen nach Paderborn gewechselt, wo er sofort zum Stammspieler in der U-19-Bundesliga avancierte. Des Weiteren machte er mit guten Leistungen in der U 21 auf sich aufmerksam und trug mit seinen Toren am Ende der Saison 2022/23 zum erstmaligen Aufstieg in die Regionalliga bei.

In der laufenden Zweitliga-Saison feierte der 1,94 Meter große Angreifer sein Zweitliga-Debüt und verzeichnet bislang neun Einsätze. Mit seinem ersten Zweitliga-Treffer sicherte der Stürmer den 2:1-Sieg beim Hamburger SV.

Über die Gültigkeit des neuen Arbeitspapiers vereinbarten beide Parteien Stillschweigen.