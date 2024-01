"Angstgegner" Schweiz? Die Bundesliga-Bande, die alle Experten ins Zweifeln bringt

Zum Auftakt der Heim-Europameisterschaft trifft die deutsche Handball-Nationalmannschaft auf die Schweiz. Warum trotz der ernüchternden EM-Bilanz des Nachbarn alle Experten ins Zweifeln kommen.

Aus Düsseldorf berichtet Maximilian Schmidt

Einer, der weiß, wie wichtig es ist, gut in ein Heim-Turnier zu starten, ist Heiner Brand. Beim ehemaligen Bundestrainer werden Erinnerungen an 2007 wach, als er die deutschen Handballer zum WM-Titel führte. "Von der Schweiz verlangt keiner, dass sie gegen die deutsche Mannschaft gewinnt, die können locker an die Sache herangehen", erklärt der 71-Jährige in der neuen Folge des Handball-Podcasts "Erste 7" mit Blick auf den 10. Januar: "Ich weiß aus eigener Erfahrung wegen unseres Auftakts gegen Brasilien bei der WM 2007, dass so ein Eröffnungsspiel immer seinen ganz eigenen Charakter hat. Ich war damals nervöser als vor dem Endspiel."

Der spätere Weltmeister habe sich im Auftaktspiel "durchgekämpft, mehr nicht. Wir haben die Nervosität nicht ablegen können. Das wird jetzt auch nicht anders sein. Es ist kein sehr dankbares Spiel." Und da sind sich alle Experten offensichtlich einig. Diesmal ist es aber vordergründig der Gegner, der Zweifel allerorts wachsen lässt.

Die Schweiz reist mit mächtig Rückenwind an, beim alljährlichen "Yellow Cup" in der Heimat ließ die Mannschaft von Trainer Michael Suter in diesem Januar bereits aufhorchen. Drei Spiele, drei Siege - speziell der gegen EM-Teilnehmer Bosnien-Herzegowina mit 18 (!) Toren Unterschied (39:21) lässt die Fans der Eidgenossen träumen. An der nötigen Unterstützung soll es auch am Mittwoch (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht scheitern. Unter dem Motto "#AlleInRot" versammeln sich die Schweizer Anhänger ab 15.45 Uhr am Düsseldorfer Reeser Platz, von wo sie die rund 2,5 Kilometer zur Merkur Spiel-Arena marschieren wollen.

Die Euphorie ist groß, das bestätigt auch Coach Suter. Die jüngsten Erfolge gegen Bosnien-Herzegowina, Argentinien (35:27) und Rumänien (37:31) lassen den Nachbarn "mit viel Selbstvertrauen zur EM reisen". Suter kündigte bereits an, dass man versuchen werde, "den einen oder anderen Trumpf auszuspielen".

Und davon gibt es genug. Im Gespräch mit dem kicker kam Handball-Ikone Stefan Kretzschmar regelrecht ins Schwärmen über den deutschen Auftaktgegner: "Sie haben in Magdeburgs Nikola Portner einen der besten Torhüter der Liga, mit Wetzlars Lenny Rubin einen der besten Halblinken der Liga, mit Manuel Zehnder den interessantesten Mittelmann der Liga, mit Samuel Zehnder einen der besten Linksaußen der Liga. Über Altmeister Andy Schmid brauchen wir nicht zu reden, er ist noch immer in hervorragender Verfassung und kennt die deutschen Spieler wie kein Zweiter."

Kaum einer hinterließ in der Handball-Bundesliga größere Spuren

Gislason nannte Schmid, der dem kicker im Juni 2022 ein bemerkenswertes Abschiedsinterview gab, am Dienstag bei der Pressekonferenz in Düsseldorf "einen der wichtigsten Spieler für die Bundesliga in den letzten zehn Jahren". Insgesamt elf Jahre spielte der unnachahmliche Spielmacher, der wie kein Zweiter die Kreisläufer einsetzt und dennoch selbst brandgefährlich ist, für die Rhein-Neckar Löwen. 2016 und 2017 führte er die Mannheimer zu den einzigen beiden deutschen Meisterschaften.

Von 2013/14 bis 2017/18 wurde Schmid fünfmal hintereinander zum MVP der Handball-Bundesliga gewählt. Seit der Saison 2022/23 läuft er wieder in seiner Heimat auf. Was die EM in Deutschland für ihn noch besonderer macht: Es ist sein finaler Karriere-Höhepunkt, ab 1. Juli 2024 wird er Nachfolger von Suter als Schweizer Nationaltrainer.

Auch wenn Schmid nicht mehr dazugehört, stehen noch immer sieben Schweizer EM-Fahrer in der Bundesliga unter Vertrag: Kapitän Nikola Portner (SC Magdeburg), Lenny Rubin (HSG Wetzlar), Lukas Laube (TVB Stuttgart), Manuel Zehnder (Eisenach), Samuel Zehnder (Lemgo), Lucas Meister (Magdeburg) und Max Gerbl (Hannover).

Rubin, der die Wetzlarer im kommenden Sommer gen Stuttgart verlassen wird, sieht Gislason als "sehr kompletten" Spieler. Eine "überragende" Saison attestiert der Isländer Manuel Zehnder. Der aktuell Führende der Bundesliga-Torschützenliste, um den der HC Erlangen im Sommer hart wird kämpfen müssen, hat laut Gislason "eine sehr große Karriere vor sich". Nicht umsonst hatte Gislason vor nicht allzu langer Zeit versucht, den Mittelmann mit der doppelten Staatsbürgerschaft vom DHB-Team zu überzeugen.

Die Ausgangslage hat Kretzschmar in seinem kicker-Interview deutlich gemacht: "Das ist das alles entscheidende Spiel. Wir müssen die Schweizer in meinen Augen schlagen. Und da lastet ein hoher Druck auf unserer Mannschaft, das brauchen wir nicht wegzudiskutieren. Verlieren wir dieses Spiel, kommst du schon in eine schreckliche Bredouille und musst dann auf jeden Fall Nordmazedonien schlagen, eigentlich auch die Franzosen."

DHB-Rechtsaußen Timo Kastening nannte es das "erste Do-or-die-Spiel". Und wie unangenehm das auch taktisch werden kann, weiß Gislason bereits aus seiner Zeit als Bundestrainer. Die beiden Generalproben gegen Portugal wählte der Isländer ganz bewusst. Denn wie die Schweiz praktizieren auch die Iberer häufiger mal das Sieben-gegen-Sechs. In den Januar-Spielen taten sie Gislason diesen Gefallen aber nicht.

Schwache Schweizer EM-Bilanz - als Ansporn?

Am 7. Januar 2022 und damit ziemlich genau vor zwei Jahren testete die DHB-Auswahl in Mannheim gegen die Schweiz. Fast durchgehend spielten die Eidgenossen dabei mit dem siebten Feldspieler, Deutschland gewann knapp mit 30:26. Und am Mittwoch? "An guten Tagen können wir auch gegen bessere Nationen gewinnen", erklärte Schmid im Vorfeld: "Wir hoffen, dass wir einen guten Tag erwischen und Deutschland nicht den besten."

Auch, um die eigene EM-Bilanz aufzupolieren: Von 15 EM-Spielen gewannen die Schweizer bislang magere zwei, bei zwei Remis und elf Niederlagen. Am Mittwoch wartet der allererste EM-Vergleich mit Deutschland überhaupt - einer, an den sie in der Schweiz noch lange zurückdenken werden?