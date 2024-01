Weltrekord-Kulisse in Düsseldorf: Wolff entzaubert Schweiz und sorgt für EM-Traumstart

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft hat einen Traumstart in die Heim-Europameisterschaft hingelegt. Vor einer Weltrekord-Kulisse in Düsseldorf entzauberte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason die Schweiz mit 27:14 (13:8).

Aus Düsseldorf berichtet Maximilian Schmidt

Das EM-Eröffnungsspiel war bereits durch, als die deutsche Mannschaft ihren ersten Gänsehaut-Moment erleben durfte. Um 19.42 Uhr betrat das DHB-Team erstmals die bis unters Dach gefüllte Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Eine Minute vor Anpfiff, also exakt um 20.44 Uhr, verkündete der Hallensprecher die Zahl, auf die der DHB gewartet hatte: Zum Eröffnungsspieltag strömten 53.586 Zuschauer - neuer Weltrekord für ein Handball-Spiel.

Bei der Mannschaftsaufstellung feierte das Publikum vor allem Keeper Andreas Wolff - dem das offenbar den nötigen Motivationsschub gab. Bereits bei der Generalprobe gegen Portugal in Kiel (35:31) hatte sich der DHB-Schlussmann deutlich verbessert gezeigt. Und am Mittwochabend setzte er nochmal eine große Schippe drauf. In der ersten Hälfte entschärfte der Europameister von 2016 bereits knapp 60 Prozent der Würfe des Gegners.

In einer nervösen Anfangsphase beider Teams gab DHB-Spielmacher Juri Knorr, der in den Portugal-Spielen geglänzt hatte, mit seinem ersten Treffer die Richtung vor. Auf der Gegenseite antwortete Andy Schmid, Knorrs Lehrmeister aus gemeinsamen Zeiten bei den Rhein-Neckar Löwen. Doch es entwickelte sich vielmehr ein Duell der Torhüter: Dort der überragende Wolff, auf der Gegenseite präsentierte sich aber auch Schweiz-Kapitän Nikola Portner vom SC Magdeburg in herausragender Form.

Knorr jagt Ball mit knapp 126 km/h in die Maschen

Es war dann aber doch nochmal ein Unterschied zwischen den Schlussmännern, Wolff entschärfte alleine fünf der ersten sieben (!) Würfe auf sein Tor. Beim 3:7 zogen die Eidgenossen ihre erste Timeout-Karte. Die deutsche Mannschaft blieb aber konzentriert, nach der ersten Video-Review des Turniers gab es nachträglich großen Jubel über die knapp 126-km/h-Granate von Knorr - 10:4 (21.). Eine 13:8-Führung nahm das Team von Bundestrainer Alfred Gislason schließlich mit in die Kabine.

Den Blick in die Statistik ersparten sich die Schweizer gerne - das große Problem war der Angriff und Wolff. Nur acht der 21 Würfe des deutschen Nachbarn fanden auch ihr Ziel. Nach dem Seitenwechsel machte das DHB-Team und auch Wolff einfach weiter. Beim 10:17 nahmen die Schweizer die nächste Auszeit, doch an der Statik des Spiels änderte sich nichts mehr. Die Eidgenossen blieben zwischenzeitlich über 15 Minuten ohne eigenen Treffer.

Gänsehaut pur in Düsseldorf

Für den größten Gänsehaut-Moment des Abends sorgte Gislason mit der Auswechslung von Wolff, der durch U-21-Weltmeister David Späth ersetzt wurde. Das Publikum erhob sich, feierte Wolff frenetisch und stimmte sogar Gesänge für den Helden des Abends an. Bei der Wahl zum "Player of the Match" führte kein Weg an ihm vorbei.

Am Ende stand ein hochverdienter 27:14-Erfolg für die deutsche Mannschaft, die nun vor einem Umzug nach Berlin steht. Dort wartet am Sonntagabend (20.30 Uhr) das zweite Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien, das Rekord-Weltmeister Frankreich im Eröffnungsspiel klar unterlegen war. Die Schweizer stehen ab 18 Uhr bereits enorm unter Druck, wenn Les Experts den zweiten EM-Sieg einfahren wollen.

Deutschland - Schweiz 27:14 (13:8)

Deutschland: Wolff (13 Paraden), Späth (1 Parade); Knorr 6/2, Fischer 3, Köster 3, Heymann 2, Weber 2, Häfner 2, Mertens 2, Kastening 2, Kohlbacher 2, Golla 1, Dahmke 1, Hanne 1, Steinert, Uscins



Schweiz: Portner (11 Paraden), Grazioli; Rubin 4, Schmid 2, Zehnder 2, Raemy 2, Ben Romdhane 2, Tynowski 1, Gerbl 1



Zuschauer: 53.586 (ausverkauft)

Schiedsrichter: Mads Hansen / Jesper Madsen (Dänemark)

Strafminuten: 4 / 6

Disqualifikation: - / -