Angeschlagener Müller hat das Bayern-Trainingslager vorzeitig verlassen

Thomas Müller weilt nicht mehr bei der Mannschaft im Trainingslager des FC Bayern München am Tegernsee. Wie der Verein am Montag mitteilte, wird der 33-Jährige in den kommenden Tagen an der Säbener Straße individuelle Einheiten absolvieren.

Am Samstag startete der deutsche Rekordmeister vor rund 2100 Fans am Tegernsee in die Vorbereitung auf die neue Saison, nun ist das Trainingslager für Thomas Müller aber vorerst wieder vorbei. Der Offensivmann ist schon wieder zurück in München.

Der Grund: Müller plagen muskuläre Probleme an der linken Hüfte. In den kommenden Tagen wird er deshalb nur individuelle Einheiten an der Säbener Straße absolvieren, während der Rest der Mannschaft noch bis zum 20. Juli am Tegernsee trainiert.

Damit wird Müller auch das erste Testspiel des FCB gegen den FC Rottach-Egern (Dienstag, 18.30 Uhr, LIVE! bei kicker) verpassen. Kommende Woche steht dann die Asienreise der Münchner an, vom 24. Juli bis zum 3. August gastiert der amtierende Meister in Tokio und Singapur. Im Rahmen dieser Reise sind Testspiele gegen Manchester City (26. Juli), Kawasaki Frontale (29. Juli) und den FC Liverpool (2. August) geplant.

FC Bayern: Saisonstart Mitte August mit dem Supercup

Ob Müller in diesen Partien wieder dabei sein kann, ist derzeit noch offen. Bis zum Pflichtspielstart hat er noch knapp einen Monat, um wieder fit zu werden: Am 12. August spielt München im DFL-Supercup gegen Pokalsieger RB Leipzig um den ersten Titel der Saison. Knapp eine Woche später, am 18. August, steht der Bundesliga-Start gegen Werder Bremen auf dem Programm.

In der vergangenen Saison kam Müller in 27 Bundesliga-Spielen auf insgesamt 17 Scorerpunkte (7 Tore, 10 Vorlagen) und eine kicker-Durchschnittsnote von 3,08. Unter Trainer Thomas Tuchel war der Publikumsliebling allerdings nicht immer erste Wahl, vor allem beim Champions-League-Aus im Viertelfinale gegen ManCity kam er nur zu zwei Kurzeinsätzen.

Zudem machten ihm auch 2022/23 bereits Hüftprobleme zu schaffen, in der Hinrunde hatte er deshalb einige Partien verpasst. Neben Müller absolvieren derzeit auch Torhüter Manuel Neuer und Innenverteidiger Matthijs de Ligt nur individuelle Einheiten. "Wenn alles so bleibt, wird er nach dem Trainingslager einsteigen und auch mit nach Asien reisen. Manuel Neuer bekommt weiterhin ein individuelles Programm, er wird pendeln zwischen Athletiktraining und individuellem Torwarttraining", sagte Tuchel.