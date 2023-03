Anfang: "Wir müssen uns alles hart erarbeiten"

Die im Jahr 2023 ungeschlagenen Dresdner wollen gegen den MSV Duisburg ihre Aufholjagd auf die Spitzenplätze in der 3. Liga weiter fortsetzen.

Markus Anfang will mit Dynamo Dresden in der Erfolgsspur bleiben. IMAGO/osnapix

Im Dortmunder Signal-Iduna-Park dominierten am Sonntag die Farben schwarz und gelb. Soweit nichts Ungewöhnliches im größten Fußballstadion Deutschlands. Dass dafür allerdings nicht nur die Fans der Borussia, sondern zu einem großen Teil auch die Gästefans sorgten, war dann doch etwas Besonderes. Rund 7000 Anhänger von Dynamo Dresden begleiteten ihren Verein nach Nordrhein-Westfalen und bejubelten letztlich einen verdienten 3:1-Auswärtssieg.

Stefan Kutschke per Doppelpack sowie Jakob Lemmer brachten die Sachsen bereits früh auf die Siegerstraße. "Es war der Wahnsinn und eine Gänsehautkulisse, wenn man in die Kurve geschaut hat", blickte Trainer Markus Anfang am Dienstag zurück.

Doch es bleibt kaum Zeit zum Feiern der Ungeschlagen-Serie im Jahr 2023: Bereits am Mittwoch (19 Uhr, LIVE! bei kicker) ist Dynamo gegen den MSV Duisburg erneut gefordert, um weiter Kontakt zu den Aufstiegsplätzen in der 3. Liga zu halten. "Für das letzte Spiel bekommt man nichts mehr, wir müssen uns alles hart erarbeiten", stellte Anfang weiter klar. Drei Punkte liegt Dresden (44 Punkte) derzeit hinter dem Dritten Wehen Wiesbaden, auf den Vierten Osnabrück haben die Sachsen zwei Punkte Rückstand.

Anfang über Duisburg: "Mannschaft, die wahnsinnig viel Qualität hat"

Von der Qualität des Tabellen-12. ist der Dynamo-Coach überzeugt: "Mit Duisburg kommt eine Mannschaft, die wahnsinnig viel Qualität und einige Spieler mit Zweit- und sogar Bundesliga-Erfahrung in ihren Reihen hat." Einer dieser erfahrenen Akteure, Moritz Stoppelkamp, kehrt am Mittwoch zurück in den Kader.

Für seine im Jahr 2023 noch ungeschlagenen Dresdner (sechs Siege, drei Unentschieden) hat Anfang einen klaren Auftrag: "Das wird eine harte Aufgabe für uns, aber es kommen immer wieder neue Herausforderungen. Dafür brauchen wir eine entsprechende Leistung und müssen uns auf uns konzentrieren."

Mittelfeldspieler Will könnte zurückkehren

Das Hinspiel gewannen die Sachsen dank eines Elfmetertreffers von Kutschke mit 1:0, zu einem neuerlichen Dreier können Luca Herrmann, Jong-Min Seo, Michael Akoto und Kyrylo Melichenko nicht beitragen, sie fehlen weiterhin verletzt. Darüber hinaus stehen laut Dynamo hinter den Einsätzen von Jonathan Meier, Robin Becker und Niklas Hauptmann noch Fragezeichen. Paul Will könnte dagegen nach seiner Sprunggelenksverletzung wieder eine Option werden. Wie die Sachsen mitteilten, werde über einen Platz im Kader für den 24-Jährigen, der erstmalig wieder mit dem Team trainiert hatte, kurzfristig entschieden.