MSV mit Stoppelkamp nach Dresden - Ziegners persönlicher Fanklub kommt

Der MSV Duisburg will den Dresdner Serientätern ein Bein stellen und kann dabei wieder auf seinen Kapitän zurückgreifen.

Soll der MSV-Offensive in Dresden Schwung und Esprit verleihen: Moritz Stoppelkamp. IMAGO/Nico Herbertz

Beim 2:2 gegen 1860 München fehlte Moritz Stoppelkamp dem MSV wegen eines Infekts, nun sei der Kapitän - mit sieben Treffern ist der 36-jährige Routinier bester Schütze im Kader der Meidericher, mit zwölf Assists bester Vorlagengeber der gesamten Liga - wieder gesund, wie Trainer Torsten Ziegner erklärte. Man müsse jedoch schauen, "wie weit die Kräfte reichen".

Daneben kehrt Stoppelkamps Mittelfeld-Kollege Caspar Jander bei den Zebras nach abgesessener Gelbsperre zurück. Erst beim Abschlusstraining entscheidet sich, ob Sebastian Mai (Wade), Leroy Kwadwo (muskuläre Probleme) und Marvin Knoll (Oberschenkel) in Dresden dabei sein können.

Fragezeichen hinter Stierlin - 310 reisen mit

Auch hinter dem Einsatz von Niclas Stierlin steht noch ein Fragezeichen, er hatte gegen 1860 München einen Kopf-Zusammenprall erlitten. "Wir müssen schauen, was das Auge macht", verriet Ziegner. Am Sonntag sei das lädierte Auge des Ex-Hachingers "noch zu 98 Prozent zu gewesen". Fehlen wird weiterhin Rolf Feltscher wegen seiner Bänderverletzung.

Den Punkt gegen die Löwen nach einem 0:2-Rückstand betrachtete der MSV-Coach mit einem "weinenden und einem lachenden Auge", weil sein Team insgesamt mehr Torchancen verbucht habe.

Bei der "sehr erfahrenen" und formstarken SGD brauche der MSV, so Ziegner, am Mittwochabend (19 Uhr, LIVE! bei kicker) "ein sehr gutes Spiel, um zu gewinnen. Wir fahren mit Respekt, aber ohne Angst dorthin." Dresden habe "den Kader so zusammengestellt, dass sie ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden können".

Begleitet werden die Duisburger von rund 300 Fans, wobei Ziegner präzisierte: "Es werden 310 sein, denn allein zehn aus meiner Familie kommen ins Stadion."