Anfang und die neue Dimension: Unrühmlich, überheblich, verantwortungslos

Es hat einige Zeit gedauert, bis Markus Anfang die Nutzung eines gefälschten Impfausweises eingeräumt hat. Den SV Werder Bremen hatte der Trainer zuvor betrogen und damit für einen einmaligen Vorgang im deutschen Profi-Fußball gesorgt. Seine Karriere liegt in Trümmern. Das ist nur verdient. Ein Kommentar von kicker-Reporter Tim Lüddecke.

Markus Anfang wollte als Trainer in die Bundesliga, unbedingt. Nachdem die Bremer Staatsanwaltschaft bereits vor Wochen eine erdrückende Indizienlage gegen ihn vorgebracht hatte, dürfte spätestens nach dessen öffentlich gewordenem Geständnis klar sein: Er wird dort wohl nie ankommen.

So abrupt seine Amtszeit an jenem zurückliegenden 20. November beim SV Werder Bremen endete - seinerzeit noch lediglich aufgrund von Vorwürfen eines Impfbetrugs -, so endgültig müsste (und sollte!) es sich dabei auch um das Ende seiner Trainer-Karriere im deutschen Profi-Fußball handeln, das ein denkbar unrühmliches war. Zumindest daran wird sich nichts mehr ändern.

Anfang hat Werder vorsätzlich getäuscht

Wie er selbst mittlerweile über seinen Verteidiger gegenüber der Staatsanwaltschaft bestätigte, hat Anfang den SV Werder Bremen vorsätzlich getäuscht. All die Mitarbeiter, mit denen er tagtäglich zu tun hatte. Er hat die Verantwortlichen belogen, als er ihnen trotz zuvor angedeuteter Bedenken vorgaukelte, sich geimpft haben zu lassen. Er hat ihr Vertrauen missbraucht, als er nach Bekanntwerden der Vorwürfe weiterhin seine Unschuld beteuerte. Er hat das Ansehen eines gesamten Vereins beschmutzt, der seitdem bundesweit mit dem Thema Impfpassfälschung im öffentlichen Zusammenhang steht.

Für ein solch hinterhältiges Verhalten hat Werder Anfang einen doch ziemlich gnädigen Abgang zugestanden, einerseits durch dem ihm ermöglichten Rücktritt, andererseits durch den Verzicht auf etwaige Schadensersatzforderungen. Beides jedoch wohl eher aus Selbstschutz vor wochenlangen Nebengeräuschen - als aus Dankbarkeit.

Dass Anfang indes tatsächlich glaubte, die offensichtlichen Ungereimtheiten in seinem Impfnachweis würden nicht auffallen in einer Branche, der aufgrund teilweise täglicher Testungen und Überprüfungen ein ganz besonderes Augenmerk der Gesundheitsbehörden gilt, ist an Überheblichkeit eigentlich kaum zu überbieten. Warum der 47-Jährige seine sportlich durchaus aussichtsreiche Karriere als Fußballlehrer durch eine so unverantwortbare wie riskante Tat gefährdete, weiß wohl nur er selbst.

Auch der Fußball ist nur ein Abziehbild der Gesellschaft

Er hätte seine Bedenken äußern können, etwa wie Trainer-Kollege Lukas Kwasniok von Werders Ligakonkurrenten SC Paderborn 07, der ebenfalls nicht geimpft ist. Dann hätte er sich zwar ebenfalls unsolidarisch gegenüber der Gesellschaft verhalten, aber eben nicht so verantwortungslos (als er in Köln auch noch illegal Karneval feierte) - und damit: kriminell. So bedeutete der Fall Anfang für den deutschen Profi-Fußball nach allen vorherigen Diskussionen über Ungeimpfte noch mal eine ganz andere, weil strafrechtlich relevante Dimension.

In Zeiten wieder mal steigender Inzidenzen zeigt Anfangs mittlerweile bestätigtes Fehlverhalten einmal mehr, dass nicht alle Protagonisten dieser Branche ihrer Vorbildrolle gerecht werden. Und dass auch der Fußball nur ein Abziehbild der Gesellschaft ist.