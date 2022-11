Andrich warnt vor "Tralala-Fußball"

Äußerst holprig war die Saison bislang für Bayer 04 Leverkusen, das auf seinem bisherigen Weg kaum ein Schlagloch ausgelassen hatte, verlaufen. Nun aber wechselte die Werkself auf die Überholspur und will diese so schnell nicht mehr verlassen.

"Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis und der Leistung", sagte Trainer Xabi Alonso nach dem überwältigenden 5:0-Triumph über den bisherigen Tabellenführer Union Berlin am Sonntag und lobte dabei, dass seine Spieler nach einer schwächeren ersten Hälfte "konzentriert geblieben" waren. "In der ersten Halbzeit waren wir im letzten Drittel nicht aggressiv genug", stellte der 40-Jährige fest und verriet, was man nach dem Seitenwechsel besser gemacht habe. "Wir wollten im Laufspiel aktiver sein - das war wichtig."

Robert Andrich betonte, wie wichtig es war, "dass wir klargeblieben sind. Wir wussten, dass wir unsere Möglichkeiten bekommen, wenn wir konzentriert bleiben. Wir wollten bei unserem Plan bleiben, nicht wild werden, keine Kunststücke versuchen und eine gute Körpersprache zeigen." Das habe unter dem Strich dann auch zum Erfolg geführt - und so müsse man auch weitermachen.

"Ich hoffe, dass wir sehr viel Positives aus dem Spiel mitnehmen. Nicht nur, dass wir fünf Tore geschossen haben, sondern, dass wir nach schlechter erster Hälfte klar geblieben sind. Es ist wichtig, dass wir jetzt nicht wieder denken, dass es mit Tralala-Fußball auch läuft. Wir müssen konzentriert bleiben und einfach spielen. Wenn wir einfach spielen, dann sind wir brutal gut."

Xabi Alonso will an verschiedenen Systemen arbeiten

Noch zwei Spiele, am Mittwoch das rheinische Derby in Köln (LIVE! ab 18.30 Uhr bei kicker) und am Samstag das Kellerduell mit dem VfB Stuttgart (15.30 Uhr), haben die Rheinländer vor der Brust, ehe sie sich in die WM-Pause verabschieden dürfen. Coach Alonso fiebert der Winterpause bereits entgegen, kann er doch dann endlich anfangen, seine Konzepte umzusetzen.

"In den letzten Wochen hatten wir viele Spiele und deshalb wenig Zeit, um zu trainieren und sich vorzubereiten. Wir wollen diese Woche nun gut beenden und werden in der Pause mehr trainieren, Konzepte erarbeiten und auch verschiedene Systeme einüben", sagte der Spanier und sprach die Hoffnung aus, dass Bayer "nach der Winterpause eine bessere Mannschaft" sein wird, die in jedem Spiel "kämpft, aber auch gut spielt. Unser Ziel ist eine gute Balance zwischen Kontrolle und Angriff."