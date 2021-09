Amiri sorgt bei afghanischen Flüchtlingen für Ablenkung "in schwierigen Zeiten"

Mit einer besonderen Aktion hat Leverkusens Nadiem Amiri aus Afghanistan geflüchteten Familien in Stuttgart in dieser Woche eine Freude gemacht. Der 24-Jährige, dessen Familie einst selbst aus Afghanistan floh, will sich auch in Zukunft weiter engagieren.

Besuchte am Donnerstag eine Unterkunft für geflüchtete Familien in Stuttgart-Münster: Nadiem Amiri. privat

Für das DFB-Team, das derzeit den ersten Lehrgang unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick in Stuttgart absolviert, wurde Leverkusens Nadiem Amiri diesmal zwar nicht eingeladen. Doch der fünfmalige Nationalspieler zeigte in dieser Woche dennoch Präsenz in der Schwabenmetropole: Am Donnerstag besuchte der 24-Jährige in Stuttgart-Münster eine Unterkunft für geflüchtete Familien, die überwiegend aus Afghanistan kommen, und lud sie zum Länderspiel gegen Armenien am Sonntag (20.45 Uhr, LIVE! bei kicker) ein.

"Ich verfolge als Deutscher mit afghanischen Wurzeln die jüngsten Entwicklungen in Afghanistan intensiv. Für mich stand außer Frage, dass ich den Menschen, die nach Deutschland geflüchtet sind, so wie einst meine Familie, bestmöglich unterstützen möchte", sagte Amiri bei dem Besuch, der der Startpunkt einer dauerhaften Kooperation zwischen dem DFB, der DFB-Stiftung Egidius Braun und dem Mittelfeldspieler von Bayer Leverkusen bildete. "Es freut mich, dass wir gemeinsam ein Erlebnis für die Familien organisieren konnten, mit dem in schwierigen Zeiten alle Leute aus der Unterkunft etwas abgelenkt werden konnten."

In den kommenden Monaten soll die Zusammenarbeit fortgesetzt werden, die Planungen für weitere Aktionen laufen bereits. "Dass das Ganze eine langfristige Kooperation von allen Seiten wird, war mir besonders wichtig", sagte Amiri.