Amiri: Alles klar mit CFC Genua

Der Wechsel von Nadiem Amiri zum CFC Genua nimmt immer konkretere Formen an. Der deutsche Nationalspieler ist sich inzwischen mit dem Schlusslicht der Serie A einig. Am Mittwoch trainierte der Mittelfeldakteur vorsichtshalber nur noch abseits der Mannschaft.

Der erste Schritt ist vollzogen. Nadiem Amiri und der CFC Genua sind über die Konditionen für das Arbeitspapier des 25-Jährigen übereingekommen. Als nächstes müssen sich nun die Klubs endgültig einigen. Da Amiri ausschließen möchte, kommende Saison in der Serie B zu kicken, basteln die Klubs an einem Leihgeschäft mit Kaufpflicht für den Fall des Klassenerhalts des CFC Genua.

Dass auch dieser zweite Schritt zeitnah vollzogen sein dürfte, zeigte sich am Mittwoch, als Amiri nur das Warmmachen mit der Mannschaft absolvierte, aber danach, als Spielformen anstanden, auf dem Nebenplatz mit den Rekonvaleszenten, Charles Aranguiz und Julian Baumgartlinger, trainierte.

Offensichtlich eine Vorsichtsmaßnahme, damit es vor dem Transfer zu keiner Verletzung des Spielers kommt, wodurch der Wechsel platzen würde. Eine Maßnahme, die dokumentiert, dass der deutsche Nationalspieler, der in dieser Saison unter Gerardo Seoane meist nur als Reservist fungierte, in den Planungen des Trainers für das Spiel am Samstag gegen den FC Augsburg offenbar keine Rolle mehr spielt.

Was fehlt, um den Wechsel perfekt zu machen?

Um den Wechsel perfekt zu machen, fehlt neben der Übereinkunft der Klubs noch als dritter Schritt, dass Bayer dem Kader eine neue Kraft zuführt. Hatte Geschäftsführer Rudi Völler doch zuletzt eindeutig erklärt, dass es außer für Innenverteidiger Nummer 5 Panagiotis Retsos, der mit Hellas Verona in Verbindung gebracht wird, bei jedem Abgang die Voraussetzung für einen Wechsel ist, dass Bayer selbst wieder einen Spieler verpflichtet.

Die Kaufsumme, die Genua im Fall des Ligaerhalts im Sommer zahlen müsste, soll im Bereich von neun Millionen Euro liegen. Damit würde der vielseitige Mittelfeldspieler in etwa so viel Geld kosten, wie Bayer 2019 an 1899 Hoffenheim überwies.

