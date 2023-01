Altglienicke holt Zweitliga-erfahrenen Türpitz

Die VSG Altglienicke hat einen bemerkenswerten Wintertransfer eingetütet: Der zuletzt vereinslose Philip Türpitz (31) schließt sich dem Berliner Regionalligisten an. Der Mittelfeldmann sammelte in seiner Karriere schon ordentlich Erfahrung in höheren Ligen.

59 Einsätze (zehn Tore) in Liga zwei, 171 Einsätze (40 Tore) in Liga 3, über 100 Partien in den Regionalligen West und Süd: Philip Türpitz hat in seiner Laufbahn schon viele Spielminuten auf hohem Niveau abgespult. Geboren 1991 in Laupheim, kickte der heute 31-Jährige viele Jahre für die Stuttgarter Kickers, ehe es über die Stationen FC Schalke 04 II und Sportfreunde Lotte im Jahr 2014 zum damaligen Drittligisten Chemnitzer FC ging. Dort arbeitete er bereits mit dem aktuellen VSG-Trainer Karsten Heine zusammen.

Es folgten Stationen beim 1. FC Magdeburg, mit dem der vielseitig einsetzbare Mittelfeldspieler in Liga zwei aufstieg, dem SV Sandhausen sowie Hansa Rostock. Zuletzt stand Türpitz beim damaligen Drittligisten Türkgücü München unter Vertrag, war seit Sommer 2022 allerdings vereinslos. Im August war er noch Trainingsgast bei Drittligist VfL Osnabrück, eine Verpflichtung aber kam nicht zustande.

Das ändert sich jetzt: Nach kicker-Informationen kehrt Türpitz zu Ex-Trainer Heine zurück, wechselt in die Hauptstadt und unterschreibt in Altglienicke einen Vertrag bis Saisonende - mit Option auf eine weitere Spielzeit. Er ist damit der erste Winterzugang der Volkssport Gemeinschaft, die sich aktuell in der Vorbereitung auf die Restrunde in der Regionalliga Nordost befindet. Los geht es in der Liga bereits am 20.01. mit einem anspruchsvollen Auswärtsspiel beim Tabellenzweiten Rot-Weiß Erfurt.