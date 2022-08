Türpitz in Osnabrück: Mehr als nur ein Trainingsgast?

Philipp Türpitz (30) trainiert aktuell beim VfL Osnabrück mit und halt sich fit. Stellt sich nun die Frage: Bleibt er Trainingsgast oder geht vielleicht sogar mehr?

Seit Dienstag ist Türpitz, der zuletzt für Türkgücü spielte, auf eigene Initiative Trainingsgast in Osnabrück. Der vielseitige Offensivspieler hatte die Anfrage an VfL-Sportdirektor Amir Shapourzadeh, seinen ehemaligen Teamkollegen bei den Sportfreunden Lotte, gerichtet.

Dennoch ist eine Verpflichtung möglich, denn der VfL hat nach zwei torlosen Niederlagen gegen Ingolstadt (0:1) und bei der SpVgg Bayreuth (0:1) die Suche nach offensiven Verstärkungen noch einmal forciert. Noch auf der Verkaufsliste stehen trotz laufenden Vertrags Stürmer Sören Bertram und Defensiv-Allrounder Davide Itter.

Türpitz wäre für die 3. Liga sicherlich ein Gewinn. Denn bereits 171 Mal lief der 30-Jährige in dieser Spielklasse auf, dabei gelangen ihm 40 Tore. In der 2. Bundesliga kommt er auf 59 Partien, in denen er zehnmal traf. Seit 1. Juli ist der offensive Mittelfeldmann vereinslos, sein Vertrag bei Türkgücü München lief aus. In Osnabrück kann er sich nun im Training empfehlen, muss das aber nun bei einem neuen Trainer tun, denn Daniel Scherning wird nach Bielefeld wechseln.