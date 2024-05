Altenburg wird Johannes-Vertreterin in Frankfurt

Lina Altenburg rückt zur kommenden Saison in den Profikader von Eintracht Frankfurt auf. Was sich schon angedeutet hatte, gab die SGE am Mittwoch bekannt. Nachdem die aktuellen Ersatzkeeperinnen Cara Bösl und Hannah Johann den Verein verlassen werden, waren zwei Planstellen hinter Stammkraft Stina Johannes frei geworden. U-19-Nationalspielerin Altenburg erhielt einen Zweijahresvertrag bis Sommer 2026.