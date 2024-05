Als Xhaka-Alternative: Bayer mit Interesse an Aleix Garcia

Die Ernte der aktuellen Saison hat der neue Deutsche Meister noch nicht komplett eingefahren, da stehen schon die Planungen für die kommende Spielzeit im Fokus: Mittelfeldspieler Aleix Garcia vom FC Girona ist dabei ein heißer Kandidat.

Als neuer Deutscher Meister steht Bayer 04 bereits seit geraumer Zeit fest. Im Finale des DFB-Pokal gegen Zweitligist 1. FC Kaiserslautern winkt am 25. Mai die nächste Trophäe, falls die Mannschaft von Xabi Alonso nicht schon drei Tage zuvor in Dublin im Endspiel der Europa League antreten darf. Die Zeichen dafür stehen vor dem Halbfinal-Rückspiel gegen die AS Rom am Donnerstag günstig, nachdem Bayer 2:0 in Rom gewann.

Das Spielerangebot für Xabi Alonso soll sogar noch besser werden

Basis für die Leverkusener Erfolgssaison ist der in der Spitze wie in der Breite stark besetzte Kader, den Geschäftsführer Simon Rolfes zusammengestellt hat. Und die Ambition für die kommende Saison ist klar: Das Spielerangebot für Xabi Alonso soll sogar noch besser werden.

Xhaka am Belastungsmaximum

Dabei geht es auch um die Besetzung der Doppelsechs. Auf dieser ist der Werksklub mit Mittelfeld-Boss Granit Xhaka, Weltmeister Exequiel Palacios und dem deutschen Nationalspieler Robert Andrich bereits stark aufgestellt. Einziges Manko: ein vierter fertiger Sechser fehlt, so dass Xabi Alonso quasi nie auf seinen verlängerten Arm Xhaka in dieser Saison verzichten wollte oder gar konnte. Folglich bewegte und bewegt sich der 31-jährige absolute Schlüsselspieler in dieser Saison am Belastungsmaximum - und in der kommenden Spielzeit werden die körperlichen Anforderungen mit dem aufgeblähten neuen Spielplan der Champions League noch größer.

Der Bedarf ist also erkannt. Und jetzt hat Bayer 04 einen heißen Kandidaten für die Rolle als Alterative zu dem Schweizer Nationalspieler ausgemacht: Aleix Garcia vom FC Girona. Der 26-Jährige gilt als ballsichere Passmaschine, die auch unter gegnerischem Pressing kaum Bälle verliert. Der Spätentwickler, der als die tragende Figur im Spiel der spanischen Überraschungsmannschaft fungiert, könnte Xhaka also aus rein sportlicher Sicht entlasten.

Und obwohl Aleix Garcia noch bis 2026 an den FC Girona gebunden ist, wäre der Rechtsfuß dennoch erschwinglich. So verlängerte der Profi erst im Juni 2023 seinen Vertrag, also bevor er in La Liga mit seinem Klub seinen kometenhaften Aufstieg erlebte. Dementsprechend liegt seine festgeschriebene Ablösesumme bei relativ günstigen 15 bis 20 Millionen Euro. Ein Paket, das Aleix Garcia zu einem heißen Kandidaten bei Bayer 04 macht.