Als sich Zufälle potenzierten: Dieser eine wundersame 29. Februar

Dass an einem 29. Februar ein Bundesligaspiel stattfindet? An sich schon rar. Dass auch noch zwei Geburtstagskinder aufeinandertreffen und beide ein Tor schießen? Fast unvorstellbar - aber geschehen. Anekdoten zum Schalttag.

Die Bundesliga war noch nicht alt. 21 Spieltage umfasste ihre Geschichte, um genau zu sein, als sich im Südwesten der Republik Zufälle potenzierten. Beim Spiel zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken am 22. Spieltag 1963/64 trafen die beiden Offensivspieler Willy Reitgaßl und Rainer Schönwälder aufeinander.

Beide feierten an dem Tag Geburtstag, was an sich schon nur alle vier Jahre vorkam: Geboren wurden sie schließlich am 29. Februar. Als das Spiel abgepfiffen war und Saarbrücken 4:2 gewonnen hatte, konnte Schönwälder sein Glück kaum fassen: "Wenn man praktisch nur alle vier Jahre Geburtstag hat, zwei Tore schießt und gewinnt", sagte er, "so ist dies das schönste Geschenk".

Nicht nur er hatte getroffen (sogar zweimal), sondern tatsächlich auch sein gegnerischer Geburtstagskollege Reitgaßl. In der gesamten Bundesliga-Historie bis heute trafen damit nur einmal zwei Geburtstagskinder in einem Spiel. Und das an einem 29. Februar. Ausgerechnet.

Schmähplakate gegen Hopp? Auch das war am 29. Februar

Insgesamt fanden übrigens an einem Schalttag gerade einmal 21 Partien statt: je fünf davon eben an diesem wundersamen Tag 1964 - und zuletzt 2020. Damals gewann der FC Bayern 6:0 bei der TSG Hoffenheim, ein gewisser Philippe Coutinho schoss zwei Tore, doch am Ende sprach man vor allem über die beleidigenden Plakate gegen Dietmar Hopp.

Außerhalb der Bundesliga blieb der Schalttag im Jahr 2000 haften: 4:2 siegte der FC Bayern damals bei Real Madrid in der Zwischenrunde der Champions League. Oliver Kahn und Stefan Effenberg erhielten die glatte kicker-Note 1, Raul auf der Gegenseite ebenfalls. Die Münchner waren damit die erste deutsche Mannschaft, die im Bernabeu gewinnen konnte.

Außer Reitgaßl und Schönwälder gibt es fünf weitere Profis in der Bundesliga-Historie, die am 29. Februar feiern dürfen, darunter auch ein Weltmeister: Benedikt Höwedes. Kurios: Am 17. Juni haben sogar noch weniger Bundesliga-Spieler Geburtstag, nämlich fünf. Dabei gibt es den Tag nun wirklich etwas öfter. Aber es können sich eben nicht an jedem Tag die Zufälle potenzieren.