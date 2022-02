"Als der Ball im Tor war ...": Kramers Erinnerungen an einen unfassbaren Fehlschuss

Der Signal-Iduna-Park in Dortmund und Christoph Kramer - das bleibt wohl auf ewig mit einer besonderen Geschichte verbunden. Ob der Mittelfeldspieler am Sonntag von Beginn an auflaufen darf?

Unklare Rolle vor dem BVB-Spiel: Gladbachs Christoph Kramer. imago images/Revierfoto