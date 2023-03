Als Beckenbauer fror und Hitzfeld in Nürnberg unterging

Blitzstart statt wochenlanger Vorbereitung: Übernimmt ein neuer Trainer während der Saison, bleibt ihm nicht viel Zeit. Beim FC Bayern gab es in seiner langen Bundesligageschichte einige denkwürdige Debüts.

Als letztes gefror Franz Beckenbauer auch noch der Blick, so hatte sich der Kaiser das nicht vorgestellt. Nachdem die Bosse mit ihm als Präsidenten an der Spitze in der Winterpause 1993/94 Erich Ribbeck beurlaubt hatten, übernahm Beckenbauer einfach selbst den Trainerposten bis Saisonende.

Beckenbauers Debüt missglückt - am Ende sind die Bayern aber Meister

Am 13. Februar 1994 herrschten eisige Temperaturen im Münchner Olympiastadion, über emotionale Erwärmung durften sich beim

3:1-Auswärtssieg aber nur die Gästefans des VfB Stuttgart freuen. Trotz des missglückten Debüts führte Beckenbauer die Bayern am Ende zur Meisterschaft, die Dürrejahre zwischen 1991 und 1993 mit Kaiserslautern, Stuttgart und Bremen als Meister waren aus Münchner Sicht vorbei.

Den Titel verpasste Ottmar Hitzfeld 2007 deutlich, nicht einmal die Qualifikation für die folgende Champions-League-Saison erreichten der Erfolgstrainer aus der Ära und von 1998 bis 2004 und sein Team. Zum bislang letzten Mal übrigens, seit 2008 sind die Bayern Dauergast in der Königsklasse.

Hitzfelds Einstands-Klatsche beim Club

Nach einem 0:0 gegen den VfL Bochum musste Hitzfelds Nachfolger Felix Magath gehen und wurde von seinem Vorgänger beerbt. Der Beginn? Ernüchternd: Ein 0:3 am 2. Februar 2007 beim 1. FC Nürnberg, der seinerzeit auf dem Weg zum DFB-Pokalsieg war und nicht wie nun seit Jahren in einer Schleife des andauernden Misserfolgs gefangen ist.

Mit Sören Lerby hatte schon einmal ein Bayern-Trainer zum Debüt den BVB zu Gast, in der Horrorsaison 1991/92, die der FCB als Zehnter beenden sollte. Lerby, als Mittelfeldspieler zwischen 1983 und 1986 brillant bei den Münchnern, legte mit einem 0:3 los, er blieb nur fünf Monate als Cheftrainer.

Heynckes fegt Freiburg aus der Allianz Arena

Zwei Einstiege aus der jüngeren Vergangenheit lohnen einer Erwähnung: 2017 kehrte Jupp Heynckes ein viertes und letztes Mal zum FC Bayern zurück, vom Ruhestand ins Rampenlicht. Und wie! Ein 5:0 gegen den SC Freiburg läutete am 14. Oktober 2017 die sofortige Wende ein, Heynckes führte seine Mannschaft zur souveränen Meisterschaft.

Nur das Pokalfinale verlor er am Ende, gegen Niko Kovacs Frankfurter. Kovac folgte bei den Bayern auf Heynckes, musste jedoch Anfang November 2019 gehen. Hansi Flick übernahm und fegte, richtig, in seinem ersten Bundesligaspiel Borussia Dortmund mit 4:0 vom Rasen. Doch es war nicht sein Einstand als Cheftrainer, wenige Tage zuvor gab es bereits ein 2:0 in der Champions League gegen Olympiakos Piräus. Diesen Testlauf hat Thomas Tuchel nicht. Ergeht es ihm nun eher wie Beckenbauer und Hitzfeld oder doch wie Heynckes?