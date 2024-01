Girona holt schmeichelhaften Punkt bei Almeria und springt an die Tabellenspitze

Trotz einer enttäuschenden Leistung gegen Almeria springt der FC Girona zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der La Liga. Gegen das Tabellenschlusslicht reichte dafür ein torloses Remis.

Mit der Chance, zumindest vorübergehend an der Spitze der spanischen La Liga zu stehen, ging der FC Girona in den 20. Spieltag. Weil die Spieltagspaarung von Konkurrent Real Madrid aufgrund Pokalverpflichtungen der Königlichen verschoben werden musste, sollte für die Katalanen bereits ein Zähler gegen das Schlusslicht Almeria reichen, um an die Tabellenspitze zu springen. Die Hausherren aus Almeria warteten hingegen noch auf den ersten Sieg in dieser Spielzeit.

Girona müht sich - Almeria macht Druck

Die Favoritenstellung war also klar verteilt, zu Beginn wirkte aber der Außenseiter deutlich spielfreudiger. In der 12. Spielminute versuchte es Arribas aus der Distanz und zwang Gazzaniga zu einer ersten Parade. Girona mühte sich in der Anfangsphase stark, besonders im Spiel nach vorne fiel den Katalanen nur wenig ein. Einzig Verteidiger Blind kam in den ersten 25 Minuten mal zum Abschluss, diesen fing Maximiano aber sicher ab (16.).

Von diesem ersten Abschluss ließen sich die Hausherren allerdings keineswegs beirren. Almeria blieb besser und hätte wenig später in Führung gehen müssen. Arribas setzte seinen Kopfball aus kurzer Distanz jedoch neben das Tor (36.). Kurz vor der Pause kam der 22-Jährige noch einmal zum Abschluss, scheiterte diesmal aber wieder an Gazzaniga (43.).

Aleix Garcia fliegt - Almeria verpasst den Siegtreffer

So ging es mit einem für Almeria beinahe enttäuschenden 0:0 in die Halbzeitpause, nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Hausherren aber direkt wieder mutig. Baptistao grätschte eine Akieme-Hereingabe auf das Tor, wieder war aber Gazzaniga zur Stelle (47.). Es war eine der wenigen Möglichkeiten an diesem Nachmittag, die nicht über Arribas lief, in der Folge zeigte sich der 22-Jährige aber sofort wieder. Gleich zweimal probierte er es aus der Distanz, beide Male fand der Ball aber nicht den Weg ins Netz (55./65.).

Zu Beginn der Schlussphase schwächten sich die Gäste dann auch noch selbst: Bei einem Konter zog Aleix Garcia den eingewechselten Melero als letzter Mann zu Boden und flog folgerichtig vom Platz (80.). Die Hausherren witterten nun den ersten Saisonsieg und drückten auf den entscheidenden Treffer. Die erste Möglichkeit nach dem Platzverweis setzte Verteidiger Montes aber neben das Tor (83.).

Almeria versuchte alles, den Siegtreffer zu erzwingen, betrieb aber auch in der Nachspielzeit weiter Chancenwucher. Ramazani probierte es aus guter Position direkt, doch auch er verpasste das Tor (90. +3). Und so blieb es beim aus Sicht Almerias bitteren 0:0. Das Warten des Tabellenschlusslichts auf den ersten Saisonsieg geht also weiter. Jubeln konnten hingegen die Gäste aus Girona, die durch den überaus glücklichen Punktgewinn an die Tabellenspitze sprangen.

Für Almeria steht am kommenden Wochenende bereits das nächste Spiel gegen ein Top-Team an, am Sonntag (16.15 Uhr) trifft der Tabellenletzte auf Real Madrid. Girona muss am Mittwoch (21.30 Uhr) im Achtelfinale des spanischen Pokals gegen Rayo Vallecano ran.