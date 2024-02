Doppelpack Joselu: Real schlägt Getafe und erobert die Tabellenführung

Mit einem 2:0-Sieg beim FC Getafe hat sich Real Madrid bei nun gleicher Anzahl an Spielen am FC Girona vorbeigeschoben und führt La Liga mit zwei Punkten Vorsprung an. Matchwinner wurde Joselu, der nach zwölf Ligaspielen ohne Tor doppelt traf.

Im Nachholspiel des 20. Spieltags - die Partie musste verschoben werden, weil Real in der Supercopa antrat und dort das Finale gegen den FC Barcelona gewann (4:1) - ging es für die Blancos zum FC Getafe, der sich erst drei Tage zuvor gegen Granada durchgesetzt (2:0) und Platz zehn gefestigt hatte. Im Vergleich zum 2:1-Sieg bei Las Palmas vor fünf Tagen tauschte Carlo Ancelotti gleich siebenmal und brachte neben Bellingham, der nach Gelbsperre wieder ran durfte, auch Vazquez, Mendy, Fede Valverde, Tchouameni, Modric und Joselu in die Startelf.

In einer highlightarmen ersten Halbzeit waren es Vazquez und Joselu, die hervorstachen. Wenn es gefährlich wurde, dann über die rechte Seite der Madrilenen, wo Vazquez immer wieder auffällig wurde. Erst bediente der Rechtsverteidiger Modric per Hacke, dessen Flanke Joselu fand, doch der Stürmer scheiterte an der Latte und hatte zusätzlich im Abseits gestanden (9.). Wenig später flankte Vazquez dann selbst auf den Kopf von Joselu, der diesmal - auch weil Torwart David Soria durch den Strafraum irrte - aus fünf Metern einköpfen konnte (14.). Es war das erste Tor der Angreifers seit dem 9. Spieltag.

Viel mehr hatte der erste Durchgang nicht zu bieten. Real hatte die zaghaften Offensivbemühungen der Gäste im Griff, kam auf der Gegenseite allerdings auch nicht mehr wirklich zwingend vor das gegnerische Tor. So blieb es zur Pause beim 1:0.

Getafe-Coach José Bordalas reagierte auf den blassen Auftritt seiner Mannschaft mit drei Wechseln zur zweiten Halbzeit. Bei den Gästen blieb Rüdiger in der Kabine, der im ersten Durchgang einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen hatte. Eine längere Ausfallzeit ist ersten Medienberichten aus Spanien zufolge zwar nicht zu befürchten, ob der Nationalspieler schon in drei Tagen beim Derby gegen Atletico in der ohnehin gebeutelten Real-Innenverteidigung auflaufen kann, ist allerdings noch offen.

Joselu erhöht, Slapstick-Nummer von Vinicius Junior

Während Real zunächst nur das Nötigste tat, wurden die Gastgeber mutiger. Greenwood näherte sich mit einem Schuss vom rechten Strafraumeck an, scheiterte aber am Außenpfosten (52.). Mit der ersten echten Angriffsbemühung waren es aber doch die Blancos, die trafen. Vinicius Junior fand Joselu, der Alderete aussteigen ließ und aus 15 Metern seinen Doppelpack klarmachte (56.).

Getafe rückte auf - und machte es Real eigentlich ganz einfach. Ein Ball in die Tiefe von Bellingham reichte, um Joselu allein auf David Soria zulaufen zu lassen. Statt seinen Dreierpack zu schnüren legte der Stürmer uneigennützig für Vinicius Junior quer. Der Brasilianer schob jedoch nicht einfach ein, sondern ließ den Torwart ins Leere rutschen und versuchte den am Boden liegenden Keeper dann aus kurzer Distanz zu überlupfen. Dabei traf er den Ball nicht richtig und schoss David Soria an (63.). Wenig später scheiterte er erneut im Eins-gegen-eins an Getafes Schlussmann (69.).

Lunin und der Pfosten verhindern den Anschlusstreffer

So blieb Getafe im Spiel und verpasste den Anschluss um Zentimeter. Mayoral kam aus zehn Metern zum Abschluss, doch Lunin eilte aus seinem Tor, kam noch leicht an den Ball und lenkte ihn so an den Innenpfosten. Von dort prallte die Kugel vor die Füße von Luis Milla, der aus spitzem Winkel vergab (73.). Auch Greenwood sorgte noch einmal für Gefahr, setzte seinen Versuch aber knapp am Pfosten vorbei (79.). In der Schlussphase blieb das große Aufbäumen der Hausherren dann aber aus, weshalb die Madrilenen den 2:0-Sieg ins Ziel brachten.

Real zieht damit bei nun gleicher Anzahl an Spielen vorbei an Girona und sichert sich den ersten Platz in La Liga. Die nächsten Wochen haben es für die Blancos in sich: Erst ist am Sonntag (21 Uhr) Atletico Madrid zum Derby zu Gast, eine Woche später kommt es im Bernabeu zum Spitzenspiel gegen Girona (10. Februar, 18.30 Uhr). Getafe bleibt derweil auf Platz zehn und muss am Sonntag (18.30 Uhr) bei Real Betis Sevilla ran.