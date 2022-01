Allrounder Marius Wolf positiv getestet

Borussia Dortmund muss in den kommenden Tagen auf Marius Wolf verzichten: Der Allrounder wurde positiv auf das Coronavirus getestet und befindet sich daher in häuslicher Isolation. Das Gastspiel bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Samstag fällt für den 26-Jährigen aus.

Nach Dan-Axel Zagadou, der noch vor Vorbereitungsbeginn an seinem Urlaubsort Dubai positiv getestet worden war, hat es nun in Marius Wolf zum Jahresbeginn noch einen weiteren Spieler von Borussia Dortmund erwischt. Der am Montag vorsorglich durchgeführte Test des Allrounders, der nach kicker-Informationen bereits geboostert ist und keinerlei Symptome hat, fiel positiv aus. Er muss daher zunächst in häusliche Isolation, kann sich aber in fünf Tagen freitesten lassen. Den Rückrundenauftakt bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr) allerdings wird der 26-Jährige verpassen.

Auch Akanji fällt aus

Neben Zagadou und Wolf sowie dem Langzeitverletzten Mateu Morey wird BVB-Trainer Marco Rose dann auch auf Manuel Akanji verzichten müssen. Der Schweizer, der sich im Dezember einem kleinen Eingriff am Knie unterzogen hatte, wird behutsam wieder an die volle Belastung herangeführt und könnte im Heimspiel gegen den SC Freiburg wieder zur Verfügung stehen. Der vor der Winterpause mit muskulären Problemen aussetzende Raphael Guerreiro ist dagegen wieder voll belastbar.

Inwieweit Rose bereits gegen Frankfurt zudem wieder auf die Rekonvaleszenten Giovanni Reyna und Youssoufa Moukoko setzen kann, wird die restliche Trainingswoche zeigen. Beide fehlten dem BVB zuletzt lange - insbesondere der US-Amerikaner Reyna, der zu Saisonbeginn Stammspieler war, aber ab September aufgrund einer hartnäckigen Muskelverletzung pausieren musste. Das Duo würde die Optionen vor allem in der Offensive deutlich vergrößern.

Defensiv ist die Auswahl vor allem in der Zentrale dagegen deutlich eingeschränkter. Abwehrchef Mats Hummels ist gesetzt, für den zweiten Platz in der Innenverteidigung kommen Marin Pongracic oder die etatmäßigen Mittelfeldspieler Axel Witsel und Emre Can in Frage.